吳敦義質疑全民調 孫大千嗆：黨員凌駕全民，腦袋有問題？

2019-02-18 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕 《美國之音》昨日播出國民黨主席吳敦義專訪，吳敦義在專訪中再度對國民黨總統初選「全民調」提出質疑，強調全民調會讓民進黨灌票給最弱的對象。不過前立委孫大千就在臉書上質問黨中央，更直言：「用一個黨內選舉的機制去綁住一個全國性選舉的初選方式，把黨員的意志凌駕在全民的意志之上，這樣是不是腦袋有問題？」

孫大千在臉書表示，國民黨內部初選的規則一向是「七成民調，三成黨員投票」，過去立委和縣市長初選都是以全民調做為主要的方式，現在突然說全民調有瑕疵，這樣不是自打嘴巴嗎？且組發會主委李哲華去年在駁斥周錫瑋的質疑時，才義正詞嚴地說：「新北市共約150萬戶，隨機抽樣電訪1068人，就足以顯示完整民心意向。」怎麼吳敦義現在又質疑起全民調抽樣的公正性？

孫大千也質疑，過去「全黨員投票」從未出現在黨內初選規則中，為何這次會忽然跑出來？另外，中常委出席常會時僅提出希望黨中央重視黨員參與，從未有人直接要求採取「全黨員投票」，是哪一個中常委提出此要求？還是黨內高層之意，卻把中常委推出來頂罪？

針對吳敦義日前拋出的「總統候選人身兼黨主席」，孫大千也懷疑，究竟是為了讓候選人能夠掌握黨機器，進行協同作戰的全面佈局？還是「以退為進」，替「全黨員投票」建立正當性？且若不是為了護航「特定人士」或「封殺特定人選」，黨中央有必要這麼大費周章的扭曲現有的遊戲規則嗎？

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