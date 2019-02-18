總統府建築百年活動3月登場 路跑完賽可獲「百年限定」獎牌

2019-02-18 15:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府主建築今年邁入百年，總統府今日公布系列活動，將自下月24日起跑。除在一樓舉行攝影展等特展，也將與財政部合辦路跑活動，讓民眾近距離欣賞總統府建築之美。另也將由中華郵政於4月發行紀念郵票，給集郵愛好者進行典藏。

總統府今日舉行記者會，由設計師馮宇進行主視覺動畫說明，這次主視覺概念是使用總統府本身特有的磚紅和凝灰兩色作為搭配，同時音樂也融合了東、西方，及現代與傳統的各式樂器作為組合，象徵台灣文化的多元與共融。

在活動方面，將延續總統府一樓常設展「府—Power To The People」的主題概念，將「總統府建築百年特展」命名為「府 100」。總統府三局局長李南陽說，將進行攝影展等特展，讓民眾用更多不同角度來看總統府。

另外，也將與財政部合辦「總統府建築百年暨統一發票盃路跑活動」，藉由近年最熱門的路跑，讓更多民眾近距離欣賞總統府建築之美。

這次路跑活動共分為12.5公里的競賽組及2公里休閒組，將有2萬名民眾共同參與。今年活動的特色為休閒組路線，由凱達格蘭大道出發，經中山南路、愛國西路、博愛路、寶慶路、重慶南路返回總統府前廣場，繞行總統府一圈；同時，每位完賽者都會得到一面「百年限定」的紀念獎牌。

同時，中華郵政也將於4月發行紀念郵票系列，設計理念融合了建築特色之美與現代設計風格。府方表示，此紀念郵票系列將為集郵愛好者帶來新意，深具典藏價值。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/