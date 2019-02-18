民進黨彰縣鄉鎮聯絡處 埔心、二水搶頭香

2019-02-18 14:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕為強化基層組織，加強與在地居民的連結，民進黨彰化縣黨部今年力拚全縣設立30處鄉鎮市聯絡處，埔心、二水鄉鎮聯絡處率先將於2月24日舉行揭牌儀式，宣告黨部觸角由縣延伸到鄉鎮地區。

黨部主委邱建富說，昔日民進黨地方鄉鎮市黨務組織，往往只重視聘任主任人選而缺少基層團隊，甚至常常淪為只服務派系，反而增加困擾，阻礙黨務擴展。

因應執政後大環境的演變，以及去年彰化縣5合1敗選，縣黨部著手從改造組織做起，邱建富說，縣黨部將1人聯絡處組合成一群人的聯絡處，希望透過量化組織活化黨務，導入社團力量參與組訓活動，未來會透過開辦基層經營、公共政策、會議規範等座談與課程，擴展民進黨的基層力量。

配合立委補選需求，繼埔心、二水聯絡處之後，鹿港和美區6個鄉鎮聯絡處規劃在今年3月補選之前成立6鄉鎮聯絡處。

埔心鄉聯絡處地址在埔心鄉羅厝村羅厝路2段100號，聯絡處主任為資深黨員陳德旺，二水鄉聯絡處地點在二水鄉惠民村山腳路一段49巷15號，主任由許志成擔任；埔心聯絡處2月24日上午10點、二水下午3點揭牌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/