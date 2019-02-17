成立競選總部 余天坦言：我沒有什麼政見

2019-02-17 22:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市第三選區立委補選候選人余天今天成立競選總部，總部成立晚會在三重向日葵廣場舉行，余天的太太李亞萍、大女兒余筱萍、二女兒余苑綺、兒子余祥銓以及外孫女樂樂，首度全家出動，力拚勝選，更合唱「你是我的性命」。余天坦言，他沒有什麼政見，就是傾聽民意、滿足民意，「你說什麼、我就做什麼」。

余天說，太太李亞萍一開始反對他參選，笑他又老又窮，直到前幾天情人節，他買了這輩子第一束自己買的花，送給李亞萍，李亞萍開心一親，兩人停止冷戰，全家人也終於可以同台，讓他不再孤軍奮戰，余天也說全家人要同心、民進黨要同心，贏得勝選。

余天坦言，參選立委沒有政見，在乎的是傾聽民意、滿足民意，民眾說什麼，就做什麼。

余天說，三重是台灣的縮影，也是老的街市，三重有將近三分之二的建物有超過40年歷史，治安也是一大問題，認為當務之急是都更、改善治安，進入立法院後，一定會向中央建議相關立法，讓三重變成安全又好住的都市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/