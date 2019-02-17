不擔心風水！余天競選總部在高志鵬服務處原址熱鬧開張

2019-02-17 10:02

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區立法委員補選，民進黨候選人余天的競選總部今天早上成立，沿用前立委高志鵬位於三重區忠孝路一段的服務處，作為競選總部，余天說，太太李亞萍本來說「不要選在這」，但他認為沒關係，臨時找新址也不好找，也認為高志鵬很冤枉、運氣不好，更說高志鵬兩屆立委都有選上，風水不會不好。

余天今天早上率競選團隊包括總幹事、前議員鄭金隆、市議員李余典，共同進行祈福參拜儀式，晚上則是舉辦競選總部成立晚會，包括民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、前行政長游錫堃都會到場，全家人更將首度同台助選，余天說，一家人就是黃金陣容。

余天說，不擔心對手鄭世維有「國民黨鐵三角」韓國瑜、盧秀燕和侯友宜助選，反而希望他們來，把三重的選戰炒熱，對雙方選情都有幫助，也能刺激民進黨中央「多派大人來」。

外界好奇為何沿用前立委高志鵬的服務處，余天坦言有省錢考量，「能省則省」但是房租當然還是他要付。

雖然高志鵬因遭判貪汙入獄，余天認為，競選總部風水很好，強調高志鵬都做了兩屆，風水不會不好。

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