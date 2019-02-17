歐洲議會議員訪台 將拜會總統、立法院長

2019-02-17 22:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外交部今日表示，歐洲議會友台小組主席朗根 （Werner LANGEN） 率重量級議員及幕僚一行7人，應邀於今日至22日訪台，預計將將晉見蔡總統，並拜會立法院長蘇嘉全、國家安全會議、外交部、行政院大陸委員會、歐洲經貿辦事處、相關政黨等。對此，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，歐洲議會友台小組訪團成員包括歐洲議會保守黨團貝爾德（Bas BELDER）議員、人民黨團庫侃（Eduard KUKAN）議員及蒲睿達（Cristian Dan PREDA） 議員、歐洲議會友臺小組榮譽主席亞森柏（Georg JARZEMBOWSKI）等，均為友台小組核心成員，長期關注我國及兩岸事務，並致力推動台歐盟關係。

外交部表示，訪問團將晉見蔡總統，並拜會立法院長蘇嘉全、國家安全會議、外交部、行政院大陸委員會、歐洲經貿辦事處、相關政黨等。此外，貝爾德、庫侃及蒲睿達等3位議員將接受外交部長吳釗燮頒贈睦誼外交獎章；朗根主席則將接受東吳大學頒授榮譽政治學博士學位，並應邀以「台歐盟關係」為題發表演說，該團另將參訪國立故宮博物院及Gogoro睿能創意公司等。

外交部表示，歐洲議會近年多次通過友我決議，包括去年9月通過貝爾德議員提出的「歐中關係報告」決議案，及去年12月間通過「2018年共同外交暨安全政策（CFSP）」年度報告決議案，兩案均關切台海和平穩定及鼓勵兩岸對話，並重申堅定支持台灣參與國際組織。

外交部表示，歐洲議會今年1月30日更就兩岸關係的最新發展進行討論，多位跨黨團議員發言反對中國以武力解決兩岸問題，呼籲北京正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民決定自己未來前途的權利，並籲請歐盟執委會採取具體行動支持台灣。

外交部表示，朗根主席此次率團來訪，再度彰顯歐洲議會對我國的支持與情誼。未來雙方將在既有的合作基礎上，持續深化各項交流。＃

歐洲議會友台小組主席朗根 （Werner LANGEN） 率重量級議員及幕僚一行7人訪台。（翻攝自歐洲議會網站）

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