觀光代言人屢遭質疑 韓國瑜：過兩天又有國際巨星會來

2019-02-17 16:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市府邀請的觀光大使或代言人屢遭質疑，高雄市長韓國瑜今表示，酸言酸語真的沒意義，請大家多給鼓勵，他進一步透露，過兩天又有一位國際巨星會來高雄，但暫時不能多說。

資深藝人張琍敏為高雄崗山之眼拍攝MV代言，被形容為伴唱帶，白冰冰擔任高雄觀光大使拍攝宣傳影片，也在質感層面遭議論。

韓國瑜今表示，對這些來幫忙的人，我們都心存感謝，但是外面常批判我們、怎麼老是找一些年紀較大、過氣的啦？他覺得這些批評都大錯特錯，相關觀光代言都增加高雄能見度。

韓國瑜認為，觀光客有不同年齡、族群，像張琍敏小姐以前紅的不得了，即使現在稍微年紀大一點，還是有喜歡她的一群粉絲；白冰冰更不用再說，中國大陸福建省、整個東南亞，都有她的歌迷。

他強調，觀光局在很認真努力的時候，希望大家多給鼓勵，有些人就酸言酸語，他覺得實在沒有意義，他舉張琍敏幫忙行銷崗山之眼後，出現空前的參觀人潮。

韓國瑜進一步透露，過兩天還有一位國際巨星會來高雄，在台灣影歌視三棲，但現在不能說，到時候就知道了。

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