高雄宮廟送「雍正對聯」 韓國瑜：天下就是高雄

2019-02-17 13:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天前往永安天文宮參加活動時，廟方準備一幅清雍正掛在養心殿的對聯「惟以一人治天下，豈為天下奉一人」送韓，廟方笑說奉神明指示所為，不解釋涵義，韓國瑜則說，把「天下」兩字改為「高雄」，就是最好的解釋。

去年高雄市長競選期間，永安天文宮神明多次指示管委會邀請韓國瑜到訪，並曾選前暗示韓會贏得選戰。管委會常務監察蘇國泰說，開票前，主神徐府千歲透過乩身代言，將清朝雍正皇帝掛在養心殿的對聯「惟以一人治天下，豈為天下奉一人」寫下，並指示管委會在今年元宵節贈送給韓國瑜。

代筆的書法家淡大教授張炳煌表示，「惟以一人治天下、 豈為天下奉一人」這句話源自唐代，字面上意思是說，皇帝一個人是來治理天下的，豈要讓天下來侍奉皇帝一人。

韓國瑜今天獲贈這幅對聯時，解釋一個人有機會服務公職，不管是里長到縣市長或是總統，都要有服務天下的心，如果把天下從兩個字改為高雄，不管是商雄的行政部門或是立法部門，都要一心一意來為高雄打拚他會用這幅「墨寶」來好好警惕自己。

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