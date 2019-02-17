區公所課長涉性騷遭調職 韓國瑜證實：此風不可長

2019-02-17 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府某區公所課長，疑似長期以肢體和手機簡訊、陸續對3名女職員性騷擾，遭降調非主管職；高雄市長韓國瑜今證實這項處分，並直言不是光調職就沒事，可能進一步移送法辦、撤銷公職，他強調此風不可長。

韓國瑜認為，怎麼可以用職務之便、去性騷擾自己的女職員，而且有好幾位（被害人）且持續多年，這個怎麼有資格當公務員，所以一定從嚴處分。

韓國瑜說，自己上任後，公務員所作所為，他自己負所有責任，之前他一直再三講過不追究，並不代表可以容忍這些亂七八糟的行為，也藉這個機會、跟所有公職人員共同勉勵。

韓國瑜說，現在的市政府是往前衝的時候，並沒有回頭看那些不愉快的、不同政黨

、是不是自己派系的人等等，我們不來這一套，我們就是往前衝，但是有些積習、惡劣的行為，這個基本上大家都無法忍受的惡劣行為，他不會容忍，而且一旦辦人、下手非常重。

他再三呼籲，百分之一的除弊，百分之九十九的興利，並不是代表容忍一切罪惡的事情，所以這個先調職，進一步調查研究，必要時送法辦。

韓國瑜過年前開市政會議後，主動披露府內傳出性騷擾，經查為某區公所課長，從年前12月底利用職務之便，趁一名女職員整理資料時，觸摸對方肩膀，讓對方感覺不舒服；但事件在前朝爆發後，疑似沒被正視，該主管僅被記一支警告，事件就不了了之。

民政局與政風室組成專案小組後展開調查，約談當時被性騷擾的受害女員工，被害人因韓國瑜公開力挺，全盤托出當時受害經過；經過調查，專案小組認定該課長確實有性騷擾行為，且工作怠惰、領導統御不佳，因此調降為非主管職，調至其他區公所擔任7職等課員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/