國民黨想出賣台灣？ 選民上網狂搜「和平協議」

2019-02-16 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜在去年當選高雄市長後表示，自己對兩岸關係的態度就是接受九二共識，也使得「九二共識」搜尋熱度狂飆，而在最近又發生類似情形；日前國民黨主席吳敦義表示，若國民黨未來執政，有權力與對岸簽署兩岸和平協議。此話一出，也使得「和平協議」在Google瀏覽工具上的搜尋度激增。

吳敦義日前接受廣播節目專訪時表示，如果國民黨重返執政，依照兩岸人民關係條例規定，只有政府或政府授權的機構才有權力簽署協議，如果未來國民黨執政，經過兩岸折衝，國民黨執政的政府就有權力依照兩岸人民關係條例與對岸洽簽兩岸和平協議。此言一出，立刻引起爭議，立委、公民團體也紛紛痛批此舉是「出賣台灣」。

對此現象，粉專「只是堵藍」痛批，「去年1124選完才在搜尋九二共識，然後習包子馬上過年宣告台灣同胞書，表示九二共識就是一個中國，投給『九二共識』的人高興了嗎？」「只是堵藍」也表示，「明年要總統大選，國民黨主張『和平協議』公投，想把兩岸關係變成國內法，直接跟中國統一」，這樣的想法，選民能接受嗎？

對此，網友也紛紛留言表示「根本是向中國投誠」、「國民擋想用九二賣掉台灣」、「我們可以和平的送KMT回中國嗎，保障他們回中國的路上安全」、「和平協議簽了就像西藏一樣被中國血洗」、「全世界都在抵制不人道的中國共產黨，台灣人還想送自己下地獄嗎？」

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