與國發會主委會面 台東縣長饒慶鈴穿著破牛仔褲

2019-02-14 15:31

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長饒慶鈴與國發會主委陳美伶見面，畫面貼上臉書，被眼尖的民眾看到饒穿的牛仔褲膝蓋破了大洞，認為果真有窮縣風格，也有人認為縣長接地氣，走平民風。

與國發會主委會面是12日下午在縣長室，事實上，當天下午饒慶鈴出席台東縣國中小學校長會議，在台上致詞時，就有多位校長發現縣長的褲子破了，但多數以為是年輕人流行穿的破褲，沒有人特別點醒。

饒慶鈴說，並不是故意穿破褲子，因為是喜歡穿的牛仔褲，所以常穿，原本知道有個小洞，不知道愈來愈大洞，在與國發會主委會面時，坐到沙發上，看著擺在膝蓋的文件，才驚見洞太大，怕對主委失禮，趕緊用文件遮住。

這件牛仔褲不只左腿膝處破洞，右大腿上方也有小破，有民眾說這正好可以向國發會主委表現台東很窮，希望可以多爭取經費；不過，饒慶鈴說，不知道陳主委有沒有看到，就算看到了，應該也不好意思講。

雙方會面談了不少正題，饒慶鈴表達為加快花東基金補助計畫的執行進度，中央計畫及預算相關運作的機制應予調整，能夠與地方的作業相互銜接，以使計畫能如期執行；針對離島建設基金也提具體建議，均獲得陳美伶正面回應，允諾花東基金的補助能更即時，讓縣政推動更順暢。

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