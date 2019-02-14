台灣爭取加入CPTPP 台日協：日方支持立場並未改變

2019-02-14 11:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台灣加入CPTPP一事，台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝今在外交部例行記者會上表示，我方透過國會議員、行政官員等各種不同的管道獲知，日方支持台灣加入CPTPP的立場並未改變，當初日本外相河野太郎的說法，可能是經過媒體詢問、一時的感想；謝柏輝並說，因CPTPP採取共識決，日方建議我國同步洽請其他會員國說明爭取加入CPTPP。

由日本主導的CPTPP上月底已在東京舉辦首次部長級會議，我國去年底因通過反日本核災食品公投，日本外相河野太郎回應媒體時曾表示，台灣盼加入CPTPP，但可能因此變成無法加入。我方則曾多次向日方表達，盼日本食品問題與台灣加入CPTPP能脫鉤處理。

謝柏輝今在例行記者會上表示，持續透過各種不同管道向日方說明我國立場，盼能依據WTO規範、參考先進國家作法來執行；謝柏輝並以美國與歐盟為例，強調美國雖有禁止日本食品進口，但採取「品項」而非「縣」做為單位，歐盟也以檢查證明書做為食品進口與否的依據。

謝柏輝說，台灣未來若能參考歐美先進國家作法，不僅能嚴格保障國人食品安全問題，二來也能符合國際潮流，是未來可考慮的推動方向。

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