呆萌小海豹能輕鬆抱起？日飼育員揭本尊體重驚呆400萬人

日本伊勢海洋樂園分享飼育員輕鬆抱起小海豹的可愛畫面，在社群網路迅速掀起熱烈討論。（圖擷取自@iseseaparadise 社群平台「X」）

無論哪個國家，需要長時間細心照顧各種動物、執行不同沉重勞動工作的飼育員，體力大多都比一般人還要好。位於日本三重縣的「伊勢海洋樂園」（伊勢シーパラダイス），近期分享飼育員一臉輕鬆抱起呆萌小海豹的照片，還揭露小海豹本尊的實際體重，反差萌畫面迅速在社群網路爆紅，吸引超過400多萬人朝聖！

伊勢海洋樂園7日在社群平台X發布1張照片，只見一頭白花花、睜著圓滾滾黑色大眼的小海豹，被一名面帶笑容的男飼育員用雙手整個抱起，畫面看起來十分滑稽。館方小編原先在貼文介紹，這頭小海豹有38公斤，後來留言補充收到飼育員反映，小海豹目前為33公斤，但在拍照前一週測量體重時，測出的數字確實是38公斤。

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館方進一步解釋，海豹從離乳到開始吃魚的時間，會因個體而異。據了解，為了讓自己在暫時抓不到魚的時期也能生存，海豹會在體內儲存大量脂肪；據說在人工飼養環境下生活的海豹，也會出現等到脂肪消耗一定程度後，才會開始吃魚的案例。另外，根據伊勢海洋樂園過往的飼養歷史紀錄，「體重最重」的小海豹重達53公斤。

可愛畫面曝光後，被小海豹萌翻的網友們紛紛笑說，「又重又軟，好可愛！」、「面無表情的樣子也好萌」、「不說還以為是填充玩偶」、「水族館飼育員一定都很壯！」、「以為是顆氣球，原來是包水泥 」、「我家的狗看起來比牠小隻，卻有30公斤」、「這毛茸茸的小傢伙，好像大號的毛絨玩具，應該被放到寢具區」。

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