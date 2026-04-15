「博美警犬」靠這神技當波麗士 全網融化：直接被萌到投降

日本宮崎縣史上第一隻「博美警犬」。（圖擷取自「ＭＲＴ宮崎放送」YouTube）

一般民眾對警犬的印象，大多是個性穩定且服從性強的中大型犬隻，像是杜賓犬、拉不拉多、德國牧羊犬、比利時瑪連萊犬等。不過，日本警界4月陸續加入顛覆大眾印象的菜鳥警犬，先是岐阜縣宣布迎來史上首隻柴犬警犬，宮崎縣隨後公布他們有隻「戰力破表」的新秀，日前揭開真面目，迅速融化全網！

綜合日媒報導，位於宮崎縣日向市的日向警察署13日公布2隻警犬夥伴加入，一隻是成年德牧，另一隻則全身毛茸茸、像是白色棉花糖的嬌小博美犬「小白」（ハク、Haku）。報導指出，目前2歲大的Haku雖然外表十分可愛，但牠並非負責賣萌的吉祥物，而是憑藉自身敏銳嗅覺，通過嚴格選拔的優秀警犬。

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訓犬師透露，小白在門川町一間訓練所接受長達1年的專業訓練，歷經各項考核測試後，成功被任命為警犬，未來負責犯罪搜查與失蹤人口搜索。訓犬師介紹，相較於大型犬，小型犬執行任務時比較不會讓民眾感到恐懼、引發高度矚目，還可以進入較狹窄空間或複雜地形靈活移動，這些優勢相當適合特定的搜查任務。

另外，小白與高大狗同事一起獲頒「囑託書」、反差感十足的畫面曝光後，瞬間融化超過1700萬名網友，「犯人肯定會為了摸牠而被逮捕」、「根本是生化武器級的可愛」、「如果是牠負責偵訊，我感覺自己會直接全招」、「犯人看到牠應該會瞬間喪失鬥志，乖乖投降！」、「可惡！這是想靠可愛把犯人迷得團團轉的作戰嗎？」、「我聽過博美犬成為流浪狗群老大的故事，所以我認為牠是一種相當可靠的犬種」、「繼山形縣的ビビちゃん後，又一隻正義的博美登場！加油啊，我們博美！」。

還有網友整理其他日本縣市任命小型犬警犬案例，像是「玩具貴賓犬」（トイプードル）在宮崎縣、茨城縣、鳥取縣與岡山縣的警局任職；岐阜縣有「柴犬」跟「迷你雪納瑞」（ミニチュア・シュナウザー）擔任警犬；千葉縣警犬有「米格魯」（ビーグル）；奈良縣警犬曾有「長毛吉娃娃」（ロングコートチワワ）。

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