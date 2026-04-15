足感心！餘額不足也能搭 日本遊客大讚台灣公車掀全球討論

台灣大眾運輸即便交通卡「餘額不足」，仍讓乘客搭一趟的機制，引起日本與各國網友熱議爆紅，還有日本網友搬出日本收費情況示意圖，顯示2國之間的收費差異。（圖擷取自@matcha_popipa、@_nozui_ 社群平台「X」，本報合成

日本跨媒體女性樂團《BanG Dream》上週末在台北開唱，吸引不少日本與海外粉絲搭機來台朝聖，順帶到前往各地觀光遊玩。一名日本粉絲透露，他來台搭公車意外發現，就算交通卡「餘額不足」仍能搭一趟公車，事後再儲值補上就好，收費機制讓他忍不住驚呼「好貼心」，貼文一出，掀起各國網友熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「まっちゃあいす」的日本網友12日分享一張照片，為設置在台灣公車車門旁的刷卡機，螢幕顯示卡片扣款零元、餘額負3元。原PO坦言，他沒完全想到大眾交通工具居然會出現「負餘額」概念，即使乘客餘額不足也能搭乘一趟，事後儲值會自動補上欠款，大讚這種收費機制對乘客非常貼心。

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貼文曝光後，吸引超過170萬次瀏覽，許多日本網友指出，日本大眾運輸沒有「餘額不足還給搭乘」的情況，即便是收費較彈性的關西地區，交通卡也至少要有1日圓，還調侃幸好台灣沒有學習在這方面特別嚴苛的「JR企鵝」，「用負餘額代替透支？！台灣也太大方了吧！」、「這很合理！避免因餘額不足造成無法下車的麻煩和浪費時間」、「科技有一半是由人文關懷構成的，這個機制建立在台灣人的善良上」。

貼文也引起香港、南韓、泰國、英國、智利、美國、土耳其、加拿大等外國網友關注與討論，並分享各自國內大眾運輸的收費方式，以及討論究竟哪種收費方式，對運輸公司與乘客來說都是最佳方案。不少台灣網友看到這篇貼文，留言提醒其實台灣的交通卡「負餘額」也有金額限制，悠遊卡的代墊上限是60元、一卡通與icash則是65元；另外，如果找不到捷運站，可以進入最近的超商，一樣能請店員為卡片儲值。

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