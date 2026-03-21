貓咪變國家級寵物 泰國宣布5種貓星人成「國家象徵」

泰國政府將5種本土貓列為「寵物類國家象徵」；圖為白瑪瑙貓。（歐新社）

泰國象是代表泰國的國家象徵之一，不過泰國去年年底又多了5種國家象徵，包括蘇帕拉克貓（Suphalak）、科拉特貓（Korat）、暹羅貓（Wichien-maat）、科恩加貓（Kornja）及白瑪瑙貓（Khao Manee）等「國貓」。

泰國國家象徵除了泰國象，還有黃金雨、泰式涼亭、合十禮、國魚泰國鬥魚、國鳥暹羅紅背鴝、國家神話生物那伽、國家史詩拉瑪堅。

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綜合媒體報導，泰國政府公關部（PRD）在去年11月19日公告，正式將5種本土貓列為「寵物類國家象徵」。歷史研究與基因證實，這幾類品種在外觀和個性上都有獨特的特徵，幾個世紀以來都與當地文化密不可分。

幾個世紀以來，泰國貓一直是泰國文化不可或缺的一部分，牠們出現在傳統、民間傳說和日常生活中。泰國貓以其獨特的外表和友善外向的個性而聞名，是泰國民族的驕傲。

當國際社會對泰國貓的興趣日益濃厚，繁殖業者在為純種貓進行註冊並制定標準，保護泰國的貓科動物傳統已成為當務之急，以防止外國提出所有權主張，因此泰國國家身分委員會（NIC）對此提出提案。通過官方認證，能為經濟增長和與泰國貓相關的創意產業發展創造更多機遇。

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