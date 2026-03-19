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    希特勒對決澤倫斯基？法小鎮選舉候選人撞名 網民瘋傳「世紀之戰」

    2026/03/19 21:44 即時新聞／綜合報導
    現任市長希特勒（Charles Hittler 左）與競選者齊林斯基（Antoine Renault-Zielinski 右）。（圖取自X平台）

    現任市長希特勒（Charles Hittler 左）與競選者齊林斯基（Antoine Renault-Zielinski 右）。（圖取自X平台）

    法國東北部一座人口不到3千人的小鎮，近日因地方選舉意外成為全球網路焦點。現任市長因其姓氏與納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）僅一字之差，且對手之一姓氏酷似烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），讓這場原本平凡的市鎮選舉，被網民戲稱為「跨越時空的對決」。

    《BBC》報導，位於巴黎東南方約160公里的阿爾西小鎮（Arcis-sur-Aube），現任市長夏爾．希特勒（Charles Hittler）正尋求連任。雖然他的姓氏拼法多了一個「t」，且其家族來自法德邊境的阿爾薩斯，但這份沈重的姓氏仍讓他備受困擾。希特勒無奈地表示，過去競選海報曾被畫上小鬍子，但這次網路熱潮已失控，甚至有報導嘲諷鎮民是「希特勒信徒」，讓他的家人備感壓力。

    事實上，希特勒市長的父親曾是二戰時期的牧羊人，戰後曾考慮改姓，但因行政手續繁瑣且費用昂貴而作罷。隨著後代為了避嫌改從母姓或改變讀音，這個姓氏在法國已逐漸稀少。希特勒市長強調，一旦民眾了解他的為人，姓名就不再重要，支持者平時都親切地稱呼他為「夏爾先生」。

    巧合的是，希特勒的競爭對手之一是28歲的海關官員雷諾—齊林斯基（Antoine Renault-Zielinski），與烏克蘭總統澤倫斯基相似。雖然他解釋，他姓氏結尾是波蘭式的「i」，而非烏克蘭式的「y」，但仍不斷被詢問是否與澤倫斯基有親緣關係。齊林斯基對此表示，雖然他不覺得好笑，但至少這讓家鄉在地圖上出名了。

    有趣的是，這座小鎮與烏克蘭確實有段歷史淵源。1814年拿破崙曾在此與反法同盟激戰，兩年後，受沙俄政府邀請的德國移民在烏克蘭敖德薩附近建立定居點。這場意外的姓名之爭，也讓這段被遺忘的歷史再度受到關注。

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