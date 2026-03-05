80萬年前直立人為何收藏水晶？黑猩猩實驗揭開演化謎團

一隻黑猩猩正仔細觀察手中的透明長方體冰塊。這項行為呼應了研究中提及的特徵，顯示靈長類對於透明幾何物體的強烈興趣，可能早在700萬年前就已存在。（圖／García-Ruiz et al., 2026）

直立人在80萬年前就開始在洞穴中收藏水晶。這項行為觸動了現代人對閃亮物體迷戀的痛點，但其背後的演化邏輯正呈現反差：這不是因為水晶具備實用的工具價值，而是源於靈長類對幾何透明度的原始本能。科學家透過黑猩猩實驗，揭開了這場跨越700萬年的演化懸念。

科普網站《IFLScience》報導指出，人類歷史上最早的晶體礦物收藏出現在約80萬年前。1931年在中國周口店遺址中，考古學家發現直立人（Homo erectus）收集了20顆小型石英晶體；隨後在南非與印度也出土類似稜柱，且完全沒有被加工成武器或工具的痕跡。

請繼續往下閱讀...

為了解開這個謎團，西班牙多諾斯提亞國際物理中心（DIPC）研究團隊觀察了人類現存最近親的行為。當研究人員將一塊35公分長的巨大石英晶體與普通岩石放在一起時，一隻名叫伊凡（Yvan）的黑猩猩立刻將晶體搬回睡覺區，整個群體花費將近兩天時間觀察這塊礦物。

發表於《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）期刊的實驗進一步證實，黑猩猩對晶體具備特殊的辨識與分類能力。當面對混雜著普通鵝卵石與石英的石堆時，黑猩猩伊凡能立刻挑選水晶並放在眼前觀察透明度；另一隻名為桑迪（Sandy）的黑猩猩，更成功從石堆中將三種形狀與透光度不同的晶體全數挑出。這顯示靈長類對於透明幾何結構的關注，並非人類獨有的文化產物。

演化本能追溯700萬年 收藏行為不具實用動機

這項研究為史前人類行為提供了全新視角，顯示對晶體的關注至少已延續了700萬年。由於人類與黑猩猩大約在600萬至800萬年前從共同祖先分化，這種對「非實用性」美學物體的追求，可能深植於靈長類的演化基因中。這項發現解釋了直立人為何會刻意收集晶體，揭開了早期人類物種在尚未具備高度文明前，就已產生的原始認知傾向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法