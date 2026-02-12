是狗還是蟲？ 拉布拉多「完美荏懶睡姿」勾百萬社畜共鳴

日本飼主分享愛犬拉不拉多以非常「荏懶」的睡姿，悠哉半躺沙發打盹。（圖擷取自@eru0902 社群平台「X」）

每到休假時刻，不少人會窩在家當「沙發馬鈴薯」，部分毛孩看到飼主懶洋洋的模樣，也會跟著模仿類似姿勢。近期一名日本飼主目睹，愛犬擺出比他還要更加「荏懶」（台語，形容人懶惰、沒精神）的睡姿，悠哉半躺沙發打盹，令他頓時哭笑不得，逗趣畫面曝光後，意外勾起許多社畜的共鳴。

社群平台「X」（前Twitter）名為「タレ目ラブ」的日本網友，在家飼養一隻3歲大、非常黏人又貪玩的拉不拉多犬「El」（エル），昨（11）日晚間，原PO躺在沙發休息時，注意到正躺在自己腳邊呼呼大睡的El，呈現一個相當微妙、彷彿變成液態的姿勢。從照片顯示，雙眼緊閉的El將自己的下半身留在沙發，上半身則「流」到地毯上。

貼文一出，吸引超過350萬人次瀏覽、18萬人按讚，網友紛紛笑說，「汪汪蟲」、「液態狗」、「太可愛了」、「軟爛狗狗」、「狗狗感覺融化了」、「還以為有寶箱怪」、「感覺很不想起床」、「脊椎嫩Q程度媲美海狗」、「這個姿勢真是太迷人了」、「好像達利的《軟鐘》」、「每日上班前的狀態be like：」、「休假在家的社畜我，也會在家這樣」、「我以為只有貓咪會這樣，原來狗狗也會」。

