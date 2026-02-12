為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    是狗還是蟲？ 拉布拉多「完美荏懶睡姿」勾百萬社畜共鳴

    2026/02/12 22:16 即時新聞／綜合報導
    日本飼主分享愛犬拉不拉多以非常「荏懶」的睡姿，悠哉半躺沙發打盹。（圖擷取自@eru0902 社群平台「X」）

    日本飼主分享愛犬拉不拉多以非常「荏懶」的睡姿，悠哉半躺沙發打盹。（圖擷取自@eru0902 社群平台「X」）

    每到休假時刻，不少人會窩在家當「沙發馬鈴薯」，部分毛孩看到飼主懶洋洋的模樣，也會跟著模仿類似姿勢。近期一名日本飼主目睹，愛犬擺出比他還要更加「荏懶」（台語，形容人懶惰、沒精神）的睡姿，悠哉半躺沙發打盹，令他頓時哭笑不得，逗趣畫面曝光後，意外勾起許多社畜的共鳴。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「タレ目ラブ」的日本網友，在家飼養一隻3歲大、非常黏人又貪玩的拉不拉多犬「El」（エル），昨（11）日晚間，原PO躺在沙發休息時，注意到正躺在自己腳邊呼呼大睡的El，呈現一個相當微妙、彷彿變成液態的姿勢。從照片顯示，雙眼緊閉的El將自己的下半身留在沙發，上半身則「流」到地毯上。

    貼文一出，吸引超過350萬人次瀏覽、18萬人按讚，網友紛紛笑說，「汪汪蟲」、「液態狗」、「太可愛了」、「軟爛狗狗」、「狗狗感覺融化了」、「還以為有寶箱怪」、「感覺很不想起床」、「脊椎嫩Q程度媲美海狗」、「這個姿勢真是太迷人了」、「好像達利的《軟鐘》」、「每日上班前的狀態be like：」、「休假在家的社畜我，也會在家這樣」、「我以為只有貓咪會這樣，原來狗狗也會」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播