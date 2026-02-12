為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    日本Coser來台2日只胖2公斤「被道歉」 網：招待不周失職

    2026/02/12 16:56 即時新聞／綜合報導
    有位日本Coser因來台灣2天只有胖2公斤被台灣人道歉。（圖擷取自@iihitocos社群平台「X」）

    有位日本Coser因來台灣2天只有胖2公斤被台灣人道歉。（圖擷取自@iihitocos社群平台「X」）

    本月6至8日為開拓動漫祭同人展FF46，吸引同好前往圓山花博爭豔館共襄盛舉，其中不乏從日本遠道而來的角色扮演者（Cosplayer）。有位Coser分享她在台灣待2晚回日本後胖了2公斤，卻被台灣網友洗版「對不起，居然沒有讓您增加5公斤，招待不周是台灣的錯」、「才2公斤太少了!台灣人對不起妳」、「您來了兩天才兩公斤真是太失職了！」、「沒有胖5公斤，確實招待不周，非常不好意思！」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「いいひと台湾FF」的日本Coser隨口發了句「台灣的食物很好吃」，不料被台灣網友蜂擁而至「來！帶你去吃更好吃的！」洗留言，並表示「這舉動觸發了台灣人的阿嬤開關」，還有網友整理出「不能對台灣人說的2句話」：某某東西很好吃、我還沒吃飽，都會被台灣人帶走繼續大吃特吃。

    「いいひと台湾FF」回日本疑惑「怎麼說在台灣胖了2公斤，結果就開始開道歉記者會了。大家怎麼都這麼有趣啊？」，留言區的台灣網友果真集體道歉「您來了兩天才兩公斤真是太失職了！」、「這代表了還有太多好吃的東西沒有讓妳吃到，身為1名台灣阿嬤這是我們的失職」、「兩晚才兩公斤，我們招待不周，真是抱歉」、「只有2KG，沒達到最低5KG，我們深刻反省」、「沒有好好餵養，是我們的不對，抱歉！」。

