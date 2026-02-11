跨國尋茶！日本網友苦惱買不到「這款台灣茶」 湧萬人當柯南

日本網友PO文求助，想要買照片中來自台灣的「梨山茉莉花茶」，引發熱烈討論。（擷取自@marikomikunin社群平台「X」）

台灣茶葉享譽國際，更是許多外國遊客必買伴手禮。日本網友發文說，來台旅遊後迷上一款茉莉花茶，買了好幾罐回家，然而，這款茶似乎無法網購，去日本販售台灣茶葉的店鋪也找不到類似商品，只好PO文求助。消息一出，瞬間湧入大批熱心台灣網友當起柯南協尋。

社群平台「X」（前Twitter）名為「三國万里子」的日本網友昨（10）日分享一罐外包裝寫著「台灣土產」、「桂花堂」、「梨山茉莉花茶」等字句的茶罐。原PO透露，這罐梨山茉莉花茶是來台旅遊時，在台北一家名為「老茶罐茶館」的店鋪買到的，回日本泡來喝，瞬間愛上它的味道，不知不覺喝到只剩下最後一罐。

請繼續往下閱讀...

原PO說，她上網查詢發現，無論生產業者或其她網購商城，都沒有這款「梨山茉莉花茶」，她去日本各家有賣茶的店鋪試圖找到類似口感的茶葉，卻仍四處碰壁。實在捨不得喝完最後一罐「梨山茉莉花茶」，無奈之下，決定發文尋求廣大網友協助，希望有人能告訴她到底可以從哪裡買到。

貼文曝光後，不少台灣網友湧入留言區詢問原PO購買細節，開始透過茶罐外包裝資訊搜索，甚至意外釣出一票台南人指認，老茶罐茶館源於1986年創立台南「桂花堂」，2000年在梨山茶區設置茶廠、自營茶園，以生產各式特色私房茶聞名。還有熱心網友到現場與商城查看，發現並未看到這款茶葉，推測是因為過季而沒販售。

經過眾人齊心協力下，最終從電商平台得到老茶罐茶館的業者回覆，這才確定「梨山茉莉花茶」已經完售，得等到今年5月花期開始，才會重新生產，消費者下單後可協助寄送到日本。得到準確情報的原PO，今（11）日上午發文感謝所有協助她的網友們，之後她會參考大家提供的情報與購買方式，補充她心心念念的茗茶回家。

這個「網路跨國尋茶」事件，還意外吸引不少日本網友關注，除了好奇台灣茶是否比中國茶還要美味，到台灣旅遊也想買這款茶來喝喝看，「老字號茶店販售的茶葉，肯定特別好喝」、「不知道會不會很甜？聽說台灣南部的飲品都甜滋滋的」、「日本很難找到台灣進口的茉莉花茶，我也只有去台灣旅行時才能補貨」、「雖然我跟你喝的不是同一款，但台灣的茉莉花茶真的超好喝，喝起來總有一股優雅別緻的韻味」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法