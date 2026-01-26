「這款運動內衣」大谷翔平也愛穿？ 日網PO文掀起各國球迷熱論

日本網友分享，看到有業者在模特兒貼著一塊寫著「大谷翔平愛用款式」的牌子，意外掀起球迷熱議大谷翔平是否會穿著運動內衣。（圖擷取自@SNOW_CAT_teru、@esesesezez40871社群平台「X」，本報合成）

道奇二刀流日籍巨星大谷翔平，不僅球場表現出色，去年代言收入更是高達1億美元（約新台幣32億），其他代言商品更吸引各國球迷爭相購買。有日本網友分享，他在逛街時看到一個穿著運動內衣與緊身褲的模特兒，身上被業者放置一塊寫著「大谷翔平愛用款式」的牌子，畫面曝光後，立即湧入大批球迷熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「識別」的日本網友，24日路過某處商場時，看到華歌爾旗下機能運動品牌「CW-X」的店門口外，擺放一個穿著該品牌黑色運動內衣褲與緊身褲的假人模特兒，並注意到褲子邊緣貼著一塊黃色圓形，上面寫著「大谷翔平愛用款式」；另外，模特兒身邊還放置一塊印有大谷翔平照片的廣告宣傳看板。

請繼續往下閱讀...

該文一出，吸引400多萬次瀏覽、9.5萬人按讚，更有不少調皮的網友寫下各種歪樓留言，「原來是大谷醬」、「布拉甲奈ODO」、「大谷有那麼大？」、「性轉了嗎？翔平」、「畢竟大谷選手的『胸肌』相當突出啊」、「大胸肌支撐帶終於開始在現實流行起來！」、「如果你穿上這件衣服，或許也能以每小時160公里的速度投球」。

還有內行網友跳出來解釋，男性運動員穿運動內衣一點也不奇怪，反而能在運動時減少胸肌擺動、防止乳頭被衣服磨損破皮流血等困擾。也有球迷分享，大谷翔平訓練期間會配戴英國公司STATSports生產的「APEX運動員系列GPS追蹤背心」，其主要功能雖與運動內衣不同，但外型有些相似，一款售價約6萬7000日圓（約新台幣1.3萬元）。

另有網友翻找過往報導，推測照片中CW-X寫的「大谷翔平愛用款式」，應該是指模特兒身下的緊身褲，而非運動內衣。綜合日媒報導，大谷翔平從2025年起成為CW-X品牌大使，CW-X還為他量身打造的肘部支撐護具「CW-X Arm Brace」；另據華歌爾日本官網介紹，大谷翔平拍攝代言廣告時，身上穿著有股關節支撐功能的「BODY BALANCE UP MODEL」緊身褲，並強調這款緊身褲是大谷翔平的愛用款之一。

事後有球迷查出，業者寫下「大谷翔平愛用款式」的部分，應該是指緊身褲而非運動內衣。（圖擷取自「CW-X公式チャンネル」YouTube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法