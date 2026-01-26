觸犯禁忌？百萬網紅自製辛奇爆滿影片 遭「南韓打背圖」洗版

加拿大百萬網紅近日分享他開箱自製辛奇的影片，引來大批南韓網友留下各種「打背圖」吐槽。（圖擷取自@logansfewd IG、Threads，本報合成）

無論哪個國家的料理，當地人都有堅持的吃法、烹飪步驟或製作方式。在社群平台逾百萬人追蹤的加拿大網紅「黃瓜哥」（Cucumber Guy），日前分享他開箱自製南韓「辛奇」（김치、Kimchi，中文原譯：韓式泡菜）的盒子，未料過滿的辛奇當場爆炸噴汁，畫面引來大批南韓網友留下各種迷因梗圖譴責，引發熱烈討論。

據悉，「黃瓜哥」原名莫菲特（Logan Moffit），先前因為示範如何使用小黃瓜沙減重的食譜爆紅，甚至在歐美掀起的小黃瓜搶購熱潮，目前IG、TikTok帳號合計吸引超過940萬人追蹤。「黃瓜哥」從22日至昨（25）日，分享5支自己如何製作他非常喜歡的南韓辛奇與韓式料理，以及嘗試拿小黃瓜製作辛奇的影片，獲得不少老饕關注。

然而，其中一支在24日發布的影片，卻意外讓「黃瓜哥」的貼文湧入許多南韓網友吐槽。從影片顯示，「黃瓜哥」徒手打開自己醃製辛奇的密封盒子，未料盒蓋才剛拆開一角，內部的發酵數日的辛奇立即噴濺橘紅色汁液，讓他嚇了一大跳，後來他小心翼翼拆開整個盒蓋，露出幾乎外溢的滿滿辛奇，最終他一臉開心地拿起一片當場開吃。

這段影片隨著IG同步發文功能，被上傳至連動社群平台Threads，並引發軒然大波，許多南韓網友湧入「黃瓜哥」貼文留下名為「清醒一點」（정신차려）的迷因梗圖與衍生二創圖，吐槽他辛奇塞太滿。據了解，該迷因原是表達對某人行為的不滿或催促對方能振作起來，後被網友們用來諷刺或幽默評論某人做了蠢事，也被稱是「打背圖」。

另有不少南韓網友指出，辛奇製作過程中，要特別注意別把容器要全部裝滿，最多不能超過7分滿，其餘空間是要預留辛奇發酵時，產生大量氣體向上膨脹的狀態，並警示若有人模仿「黃瓜哥」的製作方式，甚至使用玻璃材質的容器製作，很可能帶來非常嚴重的傷害。此外，辛奇開封後應用餐具夾取，不該使用手，以免整盒辛奇變質。

該文還意外吸引熱愛滑Threads的台灣網友關注，「辛奇是韓國人的底線」、「留友看韓國人集體崩潰（大笑）」、「一堆韓國人集體想打原PO的背好好笑」、「為食物而動怒，台灣人表示︰我懂我懂」、「一個韓文都看不懂，但我知道他們很氣」、「我以為是來自深淵抗上升詛咒的彈藥包」、「留言區分兩種，憤怒的韓國人、吃瓜的台灣人」、「阿珠媽（아줌마，指中年已婚婦女或大嬸，偏貶義）集體打背現場」。

