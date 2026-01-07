運動必備電解質？ 專家揭行銷迷思「喝水就夠了」

運動營養師指出，對大多數人而言，其實不用經常飲用電解質飲料，喝水就足夠了。示意圖。（法新社）

近年來，電解質飲料已從專業運動員的專用飲品，搖身一變，成為男女老少最愛的「補水聖品」。無論是運動飲料還是價格高昂的營養粉劑產品，市面上的品牌總是不斷強調與宣傳其提高表現與加速恢復的功效，讓業餘健身愛好者也願意重金購買。但有運動營養師指出，對大多數人而言，經常飲用電解質飲料，其實並不會對多數人的身體有顯著的幫助。

根據《BBC》（英國廣播公司）報導，利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）的運動營養師兼教授克洛斯（Graeme Close）指出，人體天生就能自行維持並調節電解質的穩定。對大多數人來說，只要維持規律且均衡的飲食，我們就能從食物中的鹽分（鈉）以及蔬果（鉀、鎂）中攝取充足的電解質，他也舉例，「早晨好好享用一份煎蛋捲，所獲得的電解質都會遠比一包電解質泡粉還要多。」



他也提醒，雖然日常不需要，但在如「進行持續超過約70到90分鐘長時間劇烈運動」、「因天氣炎熱而大量出汗」、「為了多飲水而刻意增加的口渴感（有糖電解飲料會讓身體感到更缺水，進而想要補充更多水分）」的特定情況下，補充電解質飲料還是會對身體有益處，但對於一般去健身房短跑5公里的民眾，他表示，「喝水就相當足夠了，把辛苦賺來的錢好好存下來吧。」

克洛斯還建議，除了購買昂貴的市售產品或單純地飲用水，也可以選擇DIY自製飲料，「2/3的水與1/3的果汁（如鳳梨汁）再加一小撮鹽，比例可以依喜好調整」，光這些簡單的食材，其實就能提供約6%的碳水化合物溶液與必要的電解質。

