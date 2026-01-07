大象朝飼育員「甜美燦笑」 融化13萬人：好像戀愛中少女

生活在日本名古屋東山動植物園的母象「櫻花」，近期被遊客拍到朝飼育員露出非常人性化的甜美笑容，目前網上爆紅並成為熱門話題。（圖擷取自@hanapuki315 社群平台「X」）

位於日本愛知縣名古屋市的東山動植物園，擁有全日本最大的亞洲象館，這個場館最近因為一張照片爆紅，成為社群媒體熱門話題。據了解，爆紅照片是遊客偶然捕捉到一頭大象，朝著飼育員露出溫柔又燦爛的笑容，可愛模樣融化大批網友，吸引超過240萬次瀏覽、13萬人按讚。

喜歡去各地動物園拍攝大型動物、社群平台「X」（前Twitter）名為「RISA」的日本網友，5日逛東山動植物園，經過亞洲象館時，看到即在月底迎接13歲生日的母象「櫻花」（さくら），朝著牠最喜歡的飼育員露出甜美可愛的笑容。照片顯示，櫻花把象鼻高高揚起、嘴角張開，雙眼眼角下垂，看起來確實非常開心。

療癒畫面也讓網友們直呼，「心被融化了」、「好像戀愛中的少女」、「櫻花看起來幸福滿滿」、「整張臉都在說我好開心」、「這是一張讓人瞬間放鬆的照片」、「如果親眼看到這個表情，一定會覺得整天都被治癒了」、「本來只有在牠最愛的自然環境、最熟悉的夥伴面前，才能看到這樣的笑容，能被分享出來真的很令人敬佩」。

另有其他網友指出，櫻花的臉、下垂眼睛等外貌，似乎遺傳到父親的特徵。收到各國網友溫暖留言與讚美的原PO，事後不僅一一回覆感謝，還說，希望大家未來有機會的話，務必到東山動植物園探望櫻花，以及園區其他被飼育員細心照顧的動物們。

