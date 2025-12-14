日本水族館展示槽出現「型男飼育員」 全網跪求出勤時間表！

桂濱水族館近日分享1名外型俊美的男飼育員，待在水槽內認真打掃的照片，帥氣模樣在網上爆紅。（圖擷取自@katurahama_aq 社群平台「X」）

眾所皆知，水族館通常會展示國內外的水生動物與魚類，讓到訪遊客獲得觀賞娛樂、教育推廣、傳遞海洋保育等體驗。不過位於日本高知縣的「桂濱水族館」，除了定時展示館內各種水生動物萌照，還會熱衷在社群帳號PO出多名型男飼育員帥照，近期發布的一組照片畫面，更讓不少網友看了小鹿亂撞，跪求館方透露飼育員出勤時間！

桂濱水族館12日在社群平台「X」（前Twitter、推特）曬出2張照片，只見1名膚色偏白、外型俊美的男飼育員，跪坐在館內其中一個水槽中，並全神貫注用雙手擦拭水槽的壓克力玻璃。對於飼育員展現的工作樣貌，官方社群小編也在貼文中大方稱讚對方「超帥」，照片曝光後，吸引超過270多萬人次瀏覽朝聖，迅速成為網路熱門話題。

請繼續往下閱讀...

網友們紛紛表示，「逼我買年票」、「參觀遊客要暴增了」、「難得一見的帥哥展！」、「還以為是聲優熊谷健太郎」、「這什麼魚，可以簽名嗎？」、「希望能安排美男子的粉絲見面會！」、「館長這樣的展示生物可以多一點嗎？」、「這種帥氣生物為什麼我都看不到（怒」、「請問這位飼育員什麼時候會上班？我想去朝聖（跪求」。

據了解，桂濱水族館時常透過X、IG、臉書粉專等官方社群平台帳號，分享各種的館內的可愛水生動物，讓無法到場參觀的民眾也能看到牠們，更會不定時分享飼育員們各種帥氣美照，還煞有其事地將這些「帥哥」，當成館方飼養的生物來介紹他們，逗趣宣傳與難以忽視的養眼畫面，成功吸引大批網友關注，並成為館方另類特色。

相關新聞請見：

水族館休園中不推動物改推型男飼育員？ 網友暴動：「拜託出寫真！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法