宇宙大逆行！天文學家發現「叛逆行星」 繞著它的恆星倒著跑

一對巨型雙星的藝術印象圖。在類似的緊密雙星系統中，天文學家發現了一顆罕見的、以逆行軌道運行的行星。（圖擷取自NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani）

2025/08/04 09:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際天文學家團隊證實，在一個緊密的雙星系統中，存在一顆以「逆行」（retrograde）方式運行的行星，其軌道方向與恆星公轉完全相反。此一罕見發現，對現有的行星形成理論構成了挑戰。

科學新聞網站《SciTechDaily》報導，這項由香港大學李文愷教授等人主導的研究，發表於頂尖期刊《自然》（Nature），聚焦於「南極座ν」（nu Octantis）雙星系統。早在2004年，科學家就懷疑該系統存在一顆行星，但理論計算顯示，其軌道若要穩定，唯一的可能性就是逆行，而此前從未有過觀測先例。

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為破解懸案，研究團隊利用歐洲南方天文台（ESO）的HARPS光譜儀，進行了長達18年的觀測。論文第一作者鄭浩雲（Ho Wan Cheng）表示，分析證實了行星信號的存在，且數據顯示其軌道確實是逆行的。

研究的另一項關鍵，是確認了系統中的伴星為一顆極其暗淡的「白矮星」（white dwarf）。這意味著該系統已在約20億年前發生過劇烈演化，當時的伴星耗盡燃料，噴發了大量原始質量，最終塌縮成白矮星。

此一發現為逆行行星的起源提供了新的可能性。李文愷教授解釋，這顆行星可能是在伴星死亡時噴發出的物質中重新誕生的，或是從系統外被捕獲而來。

共同作者特里福諾夫博士（Dr. Trifon Trifonov）補充道：「我們可能正在見證第一個令人信服的『第二代行星』（second-generation planet）案例。」此一發現也凸顯，在已演化的雙星系統中尋找行星，可能為天文學提供獨特的見解。

「南極座ν」（nu Octantis）系統的藝術印象圖。圖中標示了主星（ν Oct A）、伴星（ν Oct B）以及新發現的逆行行星（ν Oct Ab）。（圖擷取自香港大學/Trifon TRIFONOV）

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