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    大阪妹聽「台式用語」秒當機！網笑翻：只有台灣人聽得懂

    台灣人經常講的「小老鼠」，讓外國人十分困擾。示意圖，非新聞當事人。（法新社）

    台灣人經常講的「小老鼠」，讓外國人十分困擾。示意圖，非新聞當事人。（法新社）

    2025/07/28 22:02

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有些台灣在地說法，經常會讓外國人一頭霧水！一名來自日本大阪的女網友分享，接到電話時對方正在唸Email地址，從abc突然冒出一句「小老鼠」，讓她當場愣住、不知所措，直到事後才搞懂原來對方是在說「@」。而影片曝光後，讓不少台灣網友笑翻直呼，「我們真的都這樣講耶！」、「這就是道地台灣style」。

    日本女網友在社群平台Instagram發文說，自己是在台灣工作的日本人，但最近接到一通電話，對方正在確認Email信箱時，竟將「@」唸作「小老鼠」，讓身為外國人的她一頭霧水，完全無法理解。後來她無奈的求助後，轉接到另一位會英文的男同事，沒想到對方同樣脫口而出「小老鼠」，讓她再度腦袋當機，電話兩端一度陷入尷尬沉默，也讓她哭笑不得「到底是什麼老鼠啦！」

    後來她靈光一閃，才注意到這個符號長得真的有點像小老鼠，隨後便照著對方的說法寄出信件，結果還真的成功了。她也直呼，「這在日本的英文課本根本沒教！」也好奇發問「台灣人真的都這樣講嗎？」

    影片曝光後，立刻引起網友熱議，「小知識：德國人叫他klammeraffe蜘蛛猴，義大利人叫他chiocciola蝸牛」、「笑死！用Google翻譯的繁體中文語音來唸也是唸小老鼠耶」、「在台灣念dot at dash等等常常會被『蛤』」、「英文比較好的先生說出「小老鼠」實在很鬧」、「突然發現我們台灣這方面也太可愛啦，小老鼠哈哈哈哈哈」、「妳描述的真好，台灣@就是叫小老鼠」。

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