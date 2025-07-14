馬公烏崁青鱗魚「自己跳上岸」 釣客爭相撿拾當魚餌

馬公烏崁漁港，出現大批青鱗魚群飛亂舞奇景。（呂姓釣客提供）

2025/07/14 08:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公烏崁漁港昨（13日）凌晨，突然海面上出現白光閃動，綿延近岸海堤，一大群青鱗魚群飛亂舞，不少直接跳上岸，有釣客在港區內釣魚，由於青鱗魚是很好魚餌，吸引不少人連忙拿起網具搶撈。漁業專家指出，可能是聚集岸邊青鱗魚群受驚擾，包括光線、船行、捕食者等因素，才會亂竄、自己跳上岸。

呂姓釣客表示，13日凌晨零時許，利用週日假期在烏崁漁港垂釣，突然看到一群白色影子，在海面上亂竄，漁港近岸邊都有其蹤影，經過5次彈跳，每次約有1分鐘左右，部分小魚直接跳上岸，原來是青鱗魚群，由於青鱗魚是釣紅槽、石斑很好的魚餌，因此很多人以網具捕撈，滿滿一整桶的收穫。

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青鱗魚體型外觀如銀白色子彈，屬於洄游性魚類，有強烈的趨光性。台灣北海岸的漁民把被稱為電石的碳化鈣，裝桶載上漁船出海，發現青鱗魚群，就用導管把水注入電石桶中，造成化學作用產生乙炔氣，再將乙炔順著導管噴出，在魚群周圍點燃後，發出強光巨響，漁民再藉由火光誘導魚群入網，這種魚法也被稱為「蹦火仔」。

其實澎湖常見成群的青鱗魚，遭到白帶魚或竹梭魚追咬，在海面亂竄，有些青鱗魚甚至會跳上岸邊。青鱗仔有趨光性，多半被捕捉來當成餌料，很多漁港內都會出現青鱗仔的行蹤，只是數量多寡不一定，魚類資源每幾年會循環，「有時今年會忽然大爆發，但明年就消失」。青鱗魚學名壽南小沙丁魚，又稱錘氏小砂丁、青鱗魚、青花魚，俗名青鱗仔、土魚、青瀾，為條鰭魚綱鯡形目鯡科的一種。

經過一夜亂竄，部分青鱗魚跳上海上網箱。（記者劉禹慶攝）

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