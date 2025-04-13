思考狗生？小柯基躺沙發一動也不動 「耍廢臉」嚇壞飼主

近來日本一隻網紅柯基被飼主目睹，以非常慵懶的姿勢，躺在專屬沙發上一動也不動，甚至連眼睛都不眨，看似放空耍廢又像在思考狗生的模樣。（圖擷取自@komachiaya_ 社群平台「X」）

2025/04/13 22:45

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不只人類會在獨自一人時，默默躲在某處放空耍廢，有些動物也會做出類似行為。近來日本一隻網紅柯基被飼主目睹，以非常慵懶的姿勢，躺在專屬沙發上一動也不動，甚至連眼睛都不眨，看似放空耍廢又像在思考狗生的模樣，讓飼主莫名感到很害怕，畫面曝光後，吸引百萬網友朝聖討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「こまち@彩」的日本網友，飼養著一隻4歲大的可愛柯基犬「Komachi」（こまち）。日前這名網友分享，Komachi在家中人類吃飯期間，不會刻意去餐桌附近搗蛋，反而是乖乖地用四腳朝天的姿勢躺在專屬沙發上，但Komachi每次一躺就不會眨眼或亂動，定格模樣反而令他與家人們感到有些恐怖。

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照片曝光後，不少網友留言笑說，「狗布丁？」、「無線充電中」、「看起來像個洋娃娃」、「可能在思考狗生吧」、「或許Komachi是睜著眼睛睡覺」、「我星期一出門上班前也會出現這種姿勢」、「Komachi正在與外太空通訊，所以請不要打擾牠！」、「柯基是愛吃鬼，全家吃飯沒牠一口，了無生意（厭世狀態）」。

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