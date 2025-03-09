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    狹路相逢！日本「送餐機器人」氣噗噗 吸980萬人朝聖

    日本埼玉縣漢堡店「Bikkuri Donkey」的送餐機器人近日發生「會車糾紛」，其中一台甚至露出憤怒表情相當可愛。（本報合成，擷取自@esakings/X）

    日本埼玉縣漢堡店「Bikkuri Donkey」的送餐機器人近日發生「會車糾紛」，其中一台甚至露出憤怒表情相當可愛。（本報合成，擷取自@esakings/X）

    2025/03/09 13:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，許多餐廳開始引進送餐機器人，讓它們負責端菜、送餐，甚至與客人互動。然而，日本1名網友在餐廳時，驚訝目睹2台機器人在走道上狹路相逢，卻誰也不讓誰，其中1台的螢幕甚至露出「氣噗噗」的表情，逗趣畫面隨即吸引近千萬人朝聖。

    據《J-CAST NEWS》報導，日本網友江崎稔日前在埼玉縣的連鎖漢堡店「Bikkuri Donkey」用餐時，目睹送餐機器人的會車糾紛。當時，2台機器人在狹窄的走道上巧遇，儘管雙方試圖來回移動，但怎麼閃都無法通行，最後就這樣僵持不下，雙雙卡住。

    眼看無解，其中1台能放四層餐盤的機器人瞬間臉色一沉，原本只是無奈溫和的表情，下一秒瞬間變臉成「憤怒貓咪」。最終，江崎稔趕緊叫來店員，他們關閉機器人並疏通走道後，這場機器人對峙戰才終於落幕。

    事後，江崎稔在社群平台「X」分享這場鬧劇，她忍不住笑說，「送餐機器人不服氣，高個子的機器人發脾氣，笑死我了，後來工作人員救了他，很可愛」。貼文曝光後掀起廣泛熱議，目前已累積980萬人次觀看、27萬人按讚；網友們也紛紛驚呼「咦！這種事真的會發生！」、「送餐機器人生氣了……（笑）」、「太可愛了！」、「就像人類一樣」、「第一張照片裡它困惑的表情也很可愛」。

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