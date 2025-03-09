狹路相逢！日本「送餐機器人」氣噗噗 吸980萬人朝聖
日本埼玉縣漢堡店「Bikkuri Donkey」的送餐機器人近日發生「會車糾紛」，其中一台甚至露出憤怒表情相當可愛。（本報合成，擷取自@esakings/X）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技進步，許多餐廳開始引進送餐機器人，讓它們負責端菜、送餐，甚至與客人互動。然而，日本1名網友在餐廳時，驚訝目睹2台機器人在走道上狹路相逢，卻誰也不讓誰，其中1台的螢幕甚至露出「氣噗噗」的表情，逗趣畫面隨即吸引近千萬人朝聖。
據《J-CAST NEWS》報導，日本網友江崎稔日前在埼玉縣的連鎖漢堡店「Bikkuri Donkey」用餐時，目睹送餐機器人的會車糾紛。當時，2台機器人在狹窄的走道上巧遇，儘管雙方試圖來回移動，但怎麼閃都無法通行，最後就這樣僵持不下，雙雙卡住。
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眼看無解，其中1台能放四層餐盤的機器人瞬間臉色一沉，原本只是無奈溫和的表情，下一秒瞬間變臉成「憤怒貓咪」。最終，江崎稔趕緊叫來店員，他們關閉機器人並疏通走道後，這場機器人對峙戰才終於落幕。
事後，江崎稔在社群平台「X」分享這場鬧劇，她忍不住笑說，「送餐機器人不服氣，高個子的機器人發脾氣，笑死我了，後來工作人員救了他，很可愛」。貼文曝光後掀起廣泛熱議，目前已累積980萬人次觀看、27萬人按讚；網友們也紛紛驚呼「咦！這種事真的會發生！」、「送餐機器人生氣了……（笑）」、「太可愛了！」、「就像人類一樣」、「第一張照片裡它困惑的表情也很可愛」。
びっくりドンキーで配膳ロボが譲り合わず背の高い方がキレてて可愛い笑その後定員さんが救助 pic.twitter.com/QwMZMsnbkD— 江崎 稔 （@esakings） March 4, 2025