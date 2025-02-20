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    中國殯儀館大排長龍！老饕排隊「吃米粉」 不惜冒充往生親友

    許多人慕名到殯儀館品嘗美食，網友也戲稱，「吃米粉的人比獻花的還多」。（擷取自微博）

    許多人慕名到殯儀館品嘗美食，網友也戲稱，「吃米粉的人比獻花的還多」。（擷取自微博）

    2025/02/20 20:20

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國有一家開設在殯儀館內的米粉店，因為只允許參加追悼會的親友家屬購買，意外在網路暴紅。許多人為了品嘗一碗米粉，竟不惜冒充往生者的親友排隊吃美食。消息曝光，引起網友熱議。

    綜合中媒報導，貴州某殯儀館竟出現大批人潮在排隊，沒想到卻是在等著吃「米粉」。網友無奈說，「朋友的媽媽非要帶我去殯儀館吃酸湯粉」，沒想到從一開始的不情願，到吃了一口後實在驚為天人，讓他直呼，「米粉店前排的隊伍比給往生者獻花還長」。

    網友指出，如果想吃米粉必須是來參加追悼會的，因為米粉店是憑親友的票卷才可販售，不過仍然擋不住老饕們的熱情，不惜冒充往生者親友，也只為了品嘗這一碗米粉。殯儀館工作人員透露，米粉的口味有肉末、辣雞肉、脆哨（貴州油渣）、豬腳等口味，雖有許多人慕名而來，但本館內的米粉不對外銷售。

    消息曝光後，引起網友熱議，「果然是民以食為天啊」、「對美食毫無抵抗力，即使在殯儀館吃也可以啦，地點不重要，重要的是好吃」、「大家都好愛吃，這讓我又想到了貴州貴陽省醫的月餅，一到中秋，在醫院排隊買月餅」、「冒充的真是可惡，為了吃碗粉，不得提前哭一下」、「平常在電梯裡載個死者都要忌諱一下，在殯儀館吃東西又不忌諱了」。

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