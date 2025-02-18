他喊想看「日本各領域研究員正面照」 意外釣出罕見大神

土地研究者與動物言語研究者。（圖擷取自@VirtualSoil、@Chickenboy29 社群平台「X」，本報合成）

2025/02/18 23:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「365行，行行出狀元」，無論哪個領域，只要全力以赴、真心熱愛，都有可能成為各行業頂尖人物。有日本網友發文說，很好奇各領域研究者們投入工作時的「正面照」長怎樣，在網上掀起熱烈曬照風潮，甚至釣出許多日本罕見領域的大神級人物。

據悉，這股風潮起源於名為「藤井一至」的土地研究者，他15日在社群平台「X」（前Twitter）發布1張照片，畫面為他進行研究工作時無法穿正式服裝，甚至得拿巨大的葉子圈在脖子上野地偽裝。他還笑說，這是他臉部被拍到最好看、最清楚的照片。貼文意外吸引高達近800多萬人朝聖。

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名叫「ごま」的日本網友轉發藤井一至的貼文時，額外提出想看看各領域的研究人員，在自己的專業領域中展示他們獨有的正裝照片。未料，這篇看似平常的發文，竟吸引近4000萬人瀏覽、上萬人轉發，除了有不少被國家或學校的專業研究學者曬出自己照片，還有一些極度投入興趣而成該領域另類專家的民眾分享正裝。

從轉發內容顯示，這些曬出照片的研究學者涉獵範圍，從「音樂」、「編劇」、「昆蟲」、「蟑螂」、「牙齒」、「魚類」、「釣魚」、「蘑菇」、「壽司」、「病毒」、「軍事」、「日本語」、「歐洲史」、「寄生蟲」、「貓基因組」、「動物言語」、「體育科學」、「日本各時代考古」等領域都有，引發大批網友熱烈討論。

隸屬經濟產業省、全日本規模最大的研究機關「產業技術綜合研究所」（産総研）的官方帳號，也加入曬照片風潮，吸引業界關注。有趣的是，產業技術綜合研究所聲稱早就預判到未來會出現這類活動，事先製作好數十名研究人員的介紹卡片，上面詳細記載研究員的名字、照片、研究領域等資料，其中不乏罕見領域的研究專家。

蟑螂研究員兼昆蟲自然觀察公園副園長。（圖擷取自@UABIrurigoki 社群平台「X」）

寄生蟲、昆蟲與病毒的研究人員。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

牙齒、貓咪基因和壽司研究者。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

研究日本語、日本各時代考古與歐洲史的人員。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

針對身體進行研究、教授體育科學的研究者。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

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