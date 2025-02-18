他喊想看「日本各領域研究員正面照」 意外釣出罕見大神
土地研究者與動物言語研究者。（圖擷取自@VirtualSoil、@Chickenboy29 社群平台「X」，本報合成）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕俗話說「365行，行行出狀元」，無論哪個領域，只要全力以赴、真心熱愛，都有可能成為各行業頂尖人物。有日本網友發文說，很好奇各領域研究者們投入工作時的「正面照」長怎樣，在網上掀起熱烈曬照風潮，甚至釣出許多日本罕見領域的大神級人物。
據悉，這股風潮起源於名為「藤井一至」的土地研究者，他15日在社群平台「X」（前Twitter）發布1張照片，畫面為他進行研究工作時無法穿正式服裝，甚至得拿巨大的葉子圈在脖子上野地偽裝。他還笑說，這是他臉部被拍到最好看、最清楚的照片。貼文意外吸引高達近800多萬人朝聖。
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名叫「ごま」的日本網友轉發藤井一至的貼文時，額外提出想看看各領域的研究人員，在自己的專業領域中展示他們獨有的正裝照片。未料，這篇看似平常的發文，竟吸引近4000萬人瀏覽、上萬人轉發，除了有不少被國家或學校的專業研究學者曬出自己照片，還有一些極度投入興趣而成該領域另類專家的民眾分享正裝。
從轉發內容顯示，這些曬出照片的研究學者涉獵範圍，從「音樂」、「編劇」、「昆蟲」、「蟑螂」、「牙齒」、「魚類」、「釣魚」、「蘑菇」、「壽司」、「病毒」、「軍事」、「日本語」、「歐洲史」、「寄生蟲」、「貓基因組」、「動物言語」、「體育科學」、「日本各時代考古」等領域都有，引發大批網友熱烈討論。
隸屬經濟產業省、全日本規模最大的研究機關「產業技術綜合研究所」（産総研）的官方帳號，也加入曬照片風潮，吸引業界關注。有趣的是，產業技術綜合研究所聲稱早就預判到未來會出現這類活動，事先製作好數十名研究人員的介紹卡片，上面詳細記載研究員的名字、照片、研究領域等資料，其中不乏罕見領域的研究專家。
こういうの好きすぎるので、各専門領域の研究者は自身の専門領域の正装写真を見せてほしい。 https://t.co/Zp0LqrAqFU— ごま （@g_z_m_z） February 16, 2025
顔写真っていうのはこういのでいいんかなー？あんまり正装ってやつがない。 pic.twitter.com/pNY0zaxcSm— 藤井一至 （土の研究者） （@VirtualSoil） February 15, 2025
動物言語学者 https://t.co/DgRm347lM7 pic.twitter.com/eU14WjOIYi— み （@Chickenboy29） February 16, 2025
ゴキブリ研究者（フィールドの写真がなかった） https://t.co/JyskUX0u5X pic.twitter.com/TaCCEOo34L— 柳澤 静磨 Shizuma YANAGISAWA （@UABIrurigoki） February 17, 2025
猫ゲノムとかの研究者 https://t.co/H85z9LxgVH pic.twitter.com/2FPoi1J76e— 猫教授 （@yaskaz） February 17, 2025
寄生虫研究者の卵（キツネの死体を回収するときの姿） https://t.co/4Y15X9OCfy pic.twitter.com/wXQnw9v0za— 社会に寄生する大学院生 （@A11991790） February 16, 2025
お寿司の研究をしています。正装になるかどうかわかりませんが、このアカウントの写真は大学正式HPで使われています。 https://t.co/aoio3UTZq3 https://t.co/xzZQChZDlP pic.twitter.com/daGGfbxEIx— ????おうこうはん???? （@SUSHIwanghaofan） February 16, 2025
これとか正にそうw https://t.co/PBsVe1xvio pic.twitter.com/Ua313BErCt— こう⚡へい 新時代の扉観ろ （@verrrrymelon） February 16, 2025
歯科です https://t.co/cnjqKkt3IK pic.twitter.com/BnpS6toMT1— 口腔戦士デンタマン（DENTMAN） （@dent_man8020） February 18, 2025
専門領域の正装写真のポストが求められているよう…— 佐紀郎女 （@aoni_yoshi710） February 18, 2025
私でしたらこれでしょうか。#大学寮 #女官 #平城宮 #奈良時代 #考古学 #歴史を学ぶことの楽しさを伝えたい#専門領域の正装写真 https://t.co/Uf9xlthFtF pic.twitter.com/SS6zP3PhbA
日体大の体育科学教授 https://t.co/Nbk2iqEaGC pic.twitter.com/9FX2zd6QSi— タツマゲドン＠木人椿の弟子 （@tatsumatrix） February 18, 2025
ウイルス研究者 https://t.co/8BrjHqGjnG pic.twitter.com/QftutkNNbH— 空飛ぶペプチドタグ （@DLYDDDDK） February 18, 2025
こんなこともあろうかと、— 産業技術総合研究所（産総研） （@AIST_JP） February 17, 2025
産総研は『研究者カード』を作っておいた。https://t.co/dDwBOXo7Lh pic.twitter.com/l8YhM5dif4
蟑螂研究員兼昆蟲自然觀察公園副園長。（圖擷取自@UABIrurigoki 社群平台「X」）
寄生蟲、昆蟲與病毒的研究人員。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
牙齒、貓咪基因和壽司研究者。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
研究日本語、日本各時代考古與歐洲史的人員。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
針對身體進行研究、教授體育科學的研究者。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）