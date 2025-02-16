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    日本溫泉旅館店貓「喜迎20歲生日」 喜收逾60萬人祝賀

    近期日本一間溫泉旅館的業主，開心發文告知館內其中1隻店貓迎接20歲，結果意外吸引1000多萬人瀏覽朝聖，更收穫61萬人按讚祝賀「生日快樂」。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    近期日本一間溫泉旅館的業主，開心發文告知館內其中1隻店貓迎接20歲，結果意外吸引1000多萬人瀏覽朝聖，更收穫61萬人按讚祝賀「生日快樂」。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    2025/02/16 22:08

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被人類精細愛護、長期飼養在室內的寵物貓，平均壽命約為15年，且混種貓（米克斯）通常會比多數純種貓壽命長幾年，若出現20歲以上，相當於迎接人類百歲。近期日本一間溫泉旅館的業主，開心發文告知館內其中1隻店貓迎接20歲，結果意外吸引1000多萬人瀏覽朝聖，更收獲61萬人按讚祝賀「生日快樂」！

    位於大分縣別府市的「新玉旅館」（アラタマリョカン），入住房客除了能享受暖呼呼的溫泉，還能與店內數十隻的店貓，進行可愛又療癒的親密互動，吸引無數愛貓人士爭先拜訪。不僅如此，旅館業者還有為店貓們開設社群平台帳號，並固定發文分享每隻店貓的日常生活點滴，以及貓咪們各種呆萌有趣的影音和照片。

    今年情人節（2/14）當天，旅館業者並沒有發布應景情人節的節慶貼文，反而是開心發文透露，館內1隻有著虎斑花紋的店貓「小花」（ハナちゃん），在當天迎接牠的20歲生日，希望大家能按讚來為牠慶生。同時，業者還附上小花的一張近照，只見高齡20歲的小花，仍有一雙清澈的圓滾滾大眼，且毛色看起來也非常柔順光滑。

    該文一出，高齡但一臉如年輕貓咪健康的小花，在網上掀起貓奴熱列討論，並留言為牠祝賀，「怎麼看10歲都不到！」、「太年輕了吧！美魔貓欸！」、「20歲還這麼有精神好強喔」、「想不到如此美麗的貓貓，居然20歲了」、「生日快樂！希望你跟奴才可以長長久久地在一起」、「恭喜小花達到人類的百歲了，目標破世界紀錄？」。

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