世界真小！膽小狗一見鄰居家毛小孩「性情大變」 竟是收容所的好朋友
2024/07/31 12:21
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國印第安納州（Indiana）1名女子近期領養狗狗賽勒斯特（Celeste）回家，當她把新成員介紹給鄰居家的狗狗認識時，發現2隻狗狗一見如故且玩得不亦樂乎。一問之下驚訝發現，原來牠們都來自同間收容所，是一起長大的好朋友，讓她不禁感嘆「世界真小！」。
賽勒斯特的主人蜜雪兒（Michelle）將這段奇妙緣份上傳至TikTok，原來賽勒斯特是隻膽小謹慎的狗狗，在公園與其他小狗互動時通常沒什麼反應，卻在第一次見到鄰居的狗時性情大變，2隻狗狗重逢後簡直玩瘋了。
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蜜雪兒詢問鄰居後才得知，對方先到附近的收容所領養狗狗，3個月後換蜜雪兒也到同個地方抱回賽勒斯特。蜜雪兒表示，「仍然不敢相信我們的狗與鄰居的狗都是在同家收容所領養而來，那間收容所距離我們需要2個小時車程」。
後來蜜雪兒向收容所確認，2隻狗狗在收容所時就是好朋友陪伴彼此成長，難怪再次見面時一見如故，現在牠們終於可以隨時玩在一起。
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