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    「榴槤配啤酒」吃出人命？ 女友以為開玩笑 竟親睹猝死過程

    泰國一名男子吃了榴槤又配啤酒，不到2小時就出現頭暈、呼吸不暢的症狀，最後窒息身亡。示意圖，非新聞當事人。（歐新社）

    泰國一名男子吃了榴槤又配啤酒，不到2小時就出現頭暈、呼吸不暢的症狀，最後窒息身亡。示意圖，非新聞當事人。（歐新社）

    2022/05/10 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名24歲男子5日看望女友時，吃了榴槤又配啤酒，不到2小時就窒息身亡，事出突然令家屬悲痛萬分。

    綜合媒體報導，泰國南邦府（Lampang）一名24歲男子蘇里亞（Suriya Ngamgon）5日晚間看望女友時，提到自己想吃榴槤，於是女友買了1盒榴槤和2瓶啤酒，打算回去好好享用。在吃完晚飯後，蘇里亞吃了2瓣榴槤，同時喝了1瓶半的啤酒，大約過了2個小時，蘇里亞突然覺得頭很暈，隨後便昏死過去。

    蘇里亞女友表示，她當時以為蘇里亞在開玩笑，沒想到對方卻遲遲沒有動靜，這才驚覺事態嚴重，連忙聯絡醫護人員，期間也不間斷地替男友進行心肺復甦術，送醫後卻還是回天乏術。

    死者父親表示，自己因為疫情的關係已將近半年未見到兒子，大部分時間都是透過視訊的方式聊天，事發前一天晚上還收到兒子傳來的照片，未料5日晚間卻接到醫院打來告知兒子昏迷，不到15分鐘後又被通知兒子去世的消息。

    經過醫生檢查後判定，蘇里亞是吃榴槤的同時喝了啤酒導致死亡。死者父親提到，即使兒子還年輕，但他對醫生的診斷沒有任何疑問，以前就曾聽說過吃榴槤配啤酒死亡的案例，希望大家能夠就此事吸取教訓。

    關於吃榴槤配啤酒是否真的會致死，日本筑波大學研究發現，人體中有分解酒精的酵素「乙醛去氫酶」（ALDH），而榴槤中的硫化物（sulphur content）會抑制此酵素的活性，進而阻礙酒精分解，引起酒精中毒，甚至可能致人於死。

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