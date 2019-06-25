〈南部〉四鯤鯓海岸淨灘 又見中國垃圾

2019-06-25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南四鯤鯓海岸經年累月都可見滿地廢蚵架碎片及保麗龍碎屑等垃圾，嚴重污染美麗的海岸線。台南社大海灘廢棄物監測社週日下午冒雨前往四鯤鯓海岸淨灘，發現除了台灣本地的塑膠垃圾外，在沙灘撿到中國海漂垃圾已經成為常態。

社大海廢社發起人晁瑞光表示，海岸上除了碎裂的廢蚵架，近年來淨灘經常會發現寫有中國簡體字的垃圾，這已是常態，推論海面上的中國垃圾應該更多，懷疑應是來自中國漁船的垃圾。

台南社大海廢社週日的淨灘行動，因下雨只有十一人參加，由於垃圾量實在太多，撿都撿不完，一行人在雨中將撿拾的垃圾再分類統計，一直到傍晚六點多才結束，十分辛苦。

漁業用保麗龍最多

社大海廢社昨天公布統計結果，六月份海廢監測數量最多的垃圾為漁業用保麗龍有三七二件；其次為飲料保麗龍杯有一九八件，第三為套袋等農業用品有一七八件，其他包括塑膠製品、飲料玻璃瓶也不少。

外地保麗龍杯居次

晁瑞光表示，台南飲料店禁用保麗龍杯，但這次淨灘發現不少保麗龍杯及碎片，顯示這些垃圾和中國垃圾一樣，都是從其他地方漂過來的。

台南社大自二○○五年十月起，每個月利用一天的時間，在台南地區海岸線進行每月一次的「海灘廢棄物監測」活動，迄今已持續進行將近十四年，長期記錄分析海岸沙灘垃圾廢棄物的種類、數量及來源，建立環境基礎資料，找出海洋垃圾的污染源。

這項行動也促成台南市政府重視，於二○一三年四月一日起，率全國之先，在各賣場、超市、餐飲店家及飲料連鎖店，全面禁用保麗龍杯及餐具。

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