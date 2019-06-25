〈南部〉《台南》登革熱防疫 陳時中︰別被政治口水掩蓋

2019-06-25

〔記者王俊忠／台南報導〕衛福部長陳時中與市長黃偉哲昨天前往示範農園檢視防治登革熱病媒蚊孳生源成效。對於高雄登革熱防疫問題，陳時中說，不樂見防疫精神被政治口水掩蓋，防疫不只是經費問題，還要良好的領導統御及對症下藥。黃偉哲強調，只要高雄有支援防疫的需求，台南有防治經驗，很願意協助、做好區域聯防。

讚台南示範農園無儲水容器

陳時中到中西區西湖里示範農園參訪，對於當地設有自來水管路、一百多位民眾合作栽種的農園不放置水桶與容器貯水，避免形成病媒蚊孳生源的做法，表達肯定。他說，二○一五年，台南登革熱疫情很嚴峻，光是病例就有上萬例，防疫必須全民動起來，當年台南市府與民間全力防疫，有很好的防治經驗，達到前年本土零病例與去年一例本土病例的優良目標。

中央已調抓蚊專家進駐高雄

陳時中說，今年高雄登革熱疫情集中在三民區鼎金里、金獅湖市場，已有二十三例本土病例，中央已於昨天從台灣中區及南區各調三名很會抓蚊子的專家進駐高雄，協助抓斑蚊，以抑制疫情，畢竟抓斑蚊是不分藍綠的！也希望高雄防治登革熱，不要再有不必要的政治口水。

黃偉哲︰高雄如需支援願協助

黃偉哲強調，台南、高雄是鄰居縣市，高雄感冒、台南可能會打噴嚏，台南自己要先做好防疫工作，自助才能助人，如高雄真有支援防疫需要，台南能夠很快動員來協助。國衛院表示，中央在台南、高雄、屏東放置約兩百個大型蚊卵誘殺桶，一年可抓滅二十五萬顆蚊卵與五千隻斑蚊，對防疫工作助益大。

陳時中與黃偉哲也感謝里長和地方居民通力合作，把原本的髒亂空地，改造成乾淨的農園、能滅病媒蚊卵，種出無毒蔬菜、友善環境，是化腐朽為神奇的示範點。陳時中說，該處農園已涵蓋從防疫、環保到生態概念，值得推廣到各地。

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