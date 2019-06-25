〈中部〉因應極端氣候災害 嘉縣招募「機能義消」

2019-06-25

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕 為因應未來極端氣候造成的大規模災害衝擊，嘉義縣消防局招募機能義消，分為山域（山域搜救）、水域（水上救生）及緊急救護（防災宣導）等三類志願團隊，以進階專業的訓練課程及配備，讓義消投入災害現場時發揮更強的功能。

分山域、水域及緊急救護專業訓練

縣消災害搶救科長王景賓說，一般義消訓練較屬於基礎能力，山難、水患救援則需要高度專業；機能義消訓練期約兩年，在山域訓練中，會先進行山域搜救基礎課程，提升個人登山技巧，學習地圖判別，第二年再進行專業繩索訓練，增進運用繩索救援的能力。

水域部分，游泳技巧是最基本的訓練，目標是讓機能義消取得救生員證照，進階課程如潛水、激流救援訓練等；緊急救護部分，一般救護出勤已有鳳凰志工協助，機能義消須加強宣導民眾瞭解防災事項的能力，未來若有出現大量傷病患事故時，也可執行救護、檢傷分類等作為。

王景賓表示，由於機能義消需要體力及救災專業能力，訓練完成後，希望能長時間與消防單位合作，招募對象的年齡為廿歲以上四十歲以下，性別不拘，可依興趣報名，招募期到八月卅一日，預計受理報名七十五人，測驗篩選出六十人培訓，屆時若未額滿，將到各大學院校或社團召募，詳洽嘉義縣消防局05-3620233轉127（搶救科）或轉151（救護科）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法