〈北部〉黑衣人當警面追打運將 妻批流氓當道

2019-06-24

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮林姓計程車司機，因拒載酒客慘遭黑衣人狠揍，住家門窗玻璃也被砸毀，兩名黑衣人還當著警方的面，追打林姓運將，林妻臉書PO文批「宜蘭流氓當道」；警方回應，事發當時便依現行犯逮捕兩名嫌犯。

警方︰當時即逮捕2名現行犯

昨天清晨五點半，林姓運將住家對面的視聽伴唱特種場所打電話叫車載客，林男見當事人爛醉不想載，因此惹怒業者，他先被飽以老拳，之後黑衣人分持磚塊、掃把，砸毀他家的門窗玻璃，林隨即報案處理。

林姓運將到派出所做完筆錄，開著計程車返回住處，警方到場了解事發經過，兩名黑衣人看到林男，不顧警方在場，仍跑過去打他，執勤警員噴辣椒水才順利壓制。

被打的林姓運將，感到暈眩走路不穩，頭部多處瘀血，他的妻子以「宜蘭流氓當道」為題，在臉書粉專PO文說，「流氓根本不怕警察，他們當著警察的面，衝過來打我老公好幾拳，賺幾個辛苦錢，被打成這樣好可憐」。

羅東警分局長陳立祺說，被逮的羅姓及楊姓男子，是林姓運將住家對面特種場所從業人員，涉及傷害、毀損、強制、恐嚇罪，全案朝向組織犯罪偵辦，因罪行重大，建請檢方聲押，即日起鎖定這家特種場所威力掃蕩。案發之後，有人抱怨林姓運將住處對面的特種場所進出複雜，黑影幢幢，傳出警方接獲反映，冷冷回說「惹不起就搬家」，陳立祺出面澄清，分局同仁絕對沒有講過這樣的話。

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