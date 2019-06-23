〈南部〉高市登革熱防疫會議 總指揮韓國瑜缺席

2019-06-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情延燒，迄今累計二十三例本土型確定病例，市長韓國瑜身為防疫總指揮，曾說防疫視同作戰，昨卻缺席登革熱防疫會議與工作，由副市長洪東煒代打上陣，外界質疑他為選舉造勢「趴趴走」。

韓曾說防疫視同作戰 卻不見人影

市府新聞局長王淺秋表示，防疫機制持續啟動，跨局處人員監控毫無懈怠，市長高度關注了解最新狀況，並不會影響防疫。台中離高雄距離不遠，有狀況隨時可以回高雄。

被疑為選舉趴趴走 市府：市長關注最新狀況

高市登革熱疫情發燒，前天再新增三民區鼎西里確定病例，凸顯金獅湖市場群聚感染擴大，全國累計二十三例本土型登革熱確定病例，全部都在高雄市。

市長韓國瑜上次防疫為趕場造勢，現身十九分鐘後快閃挨轟，本週三宣布提高防疫層級，成立市府登革熱防疫指揮中心，由他親自擔任總指揮，週四、週五主持防疫會議後，昨防疫會議及工作卻不見人影。

副市長代打上陣 三民區執行緊急防治

市府昨集結防疫人員，由副市長洪東煒代打上陣，在民政局長曹桓榮陪同下，針對鼎西里新增個案，於三民區執行緊急防治，巡查巷弄孳生源及列管點，執行登革熱孳生源清除，避免疫情持續延燒。

綠議員：韓錯失防疫黃金期 又放生高雄

民進黨議員林智鴻表示，市府早在五月下旬登革熱會議提出動用第二預備金執行防疫，但市長韓國瑜拖到六月十二日才簽准，錯失防疫黃金時間，期間三民區爆發登革熱群聚感染，光六月三日鼎金里出現十五個確定案例，韓國瑜仍北上造勢，昨又放生高雄，跑去台中造勢，市政做不好，請他先辭市長，再去選總統。

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