〈北部〉少年桌球國手陳詩涵 苗縣唯一入選

2019-06-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣照南國小應屆畢業生陳詩涵，小一接觸桌球並愛上桌球，日前參加今年度少年桌球國手選拔，在全國二百多名女生好手中，拿下第六名，入選為十六名少女國手之一，也是苗栗縣唯一，將於七月代表台灣出征在中國上海舉辦的東亞少年桌球錦標賽；陳詩涵說，將會全力以赴，爭取佳績。

下月代表台灣出征 東亞錦標賽

陳詩涵於小學一年級時，見同校的哥哥打桌球、跟著玩，發現桌球很有趣，也喜歡上桌球；起初，陳詩涵與哥哥對打，當然是被狂電，但她不服輸，於社團努力練習，於五年級時，終於擊敗哥哥。

教練趙文崙於社團指導中，發現陳詩涵動作協調、敏捷，積極栽培；陳詩涵也認真學習，並以擁有「桌球第一美女」封號的韓國桌球選手徐孝元為偶像，以徐的削球打法練習、精進，不僅在國內大小賽事屢獲佳績，並於五月底到六月初，在嘉義市港坪運動公園體育館舉辦的年度少年桌球國手選拔暨排名賽中，成功入選為少年國手。

教練鼓勵、校長陪練 終熬出頭

陳詩涵能有今天成果，也是靠著平均每天四小時的練習而得；她坦言，真的很辛苦，也曾經想要放棄，但在教練鼓勵及「校長陪練」之下，讓她堅持了下來，很開心在告別國小階段，入選少年國手。

對於被小選手誇「陪練」，照南國小校長邱廷岳笑著說，「沒有啦！只是我也喜歡打桌球」，所以傍晚也會去打球運動，「我哪是這群孩子的對手！」是教練認真、學生努力。

邱廷岳表示，學校是苗栗縣桌球發展的重點學校，包括陳詩涵在內，近四年就培養出六名少年桌球國手，但學校桌球選手，也不會因練習桌球而荒廢學業，像於二○一七年以五A10+錄取新竹實驗中學的照南國中林蔚恩，在學校也是桌球隊長，而陳詩涵畢業時，也是領校長獎。

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