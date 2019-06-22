〈北部〉蘆竹羊稠步道甲蟲季 下週估達600隻

2019-06-22

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕市府農業局在蘆竹區羊稠步道進行甲蟲復育，如今已有成效，為持續推廣生態教育，農業局即日起至七月七日舉行「羊稠步道甲蟲季」活動，市長鄭文燦昨天出席開幕記者會也允諾，除了推廣甲蟲季活動外，也研議結合南崁兒童藝術村舉辦的音樂季活動，將地方生態亮點和人文活動串連起來，發展成為羊稠坑社區的亮點活動。

活動即起至7.7 安排志工導覽

開幕記者會昨天上午在羊稠步道入口處舉行，已有不少學校學生到場進行戶外教學，看到生活在自然環境的獨角仙、鍬形蟲，都感到相當的興奮，紛紛用手機記錄這些甲蟲的生態及幼蟲雞母蟲。

當地羊稠里長表示，獨角仙、鍬形蟲等大型甲蟲，大約在每年的這個時節產卵，目前大約有三百隻，下週會進入全盛期，估計會達到六百隻。由於大型甲蟲可以賣到一、二百元，導致人類反而成了甲蟲繁殖的最大敵人，為了在安全的環境復育甲蟲，志工們幾乎是廿四小時輪流看顧，歷經三年才有這樣的成績，甲蟲季期間也會安排志工導覽，以及街頭藝人、薩克斯風表演。

鄭文燦表示，羊稠步道富有甲蟲生態，市府以低衝擊開發模式設置生態設施、降低干擾，而羊稠步道甲蟲季已舉辦多年頗獲各界好評，市府決定以每年一百萬元預算支持，持續推廣當地生態教育。

步道生態豐富 有藍鵲、穿山甲

農業局長郭承泉表示，羊稠步道擁有國寶藍鵲、穿山甲、鳴蟬、舞蝶、螟蛉等豐富生態，除原有第一、二復育區外，於復育區觀景表演台旁再種植六棵光臘樹，希望增加甲蟲繁殖數量。另市府也進行羊稠步道整修、施作三個入口意象及打造觀景表演台。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法