〈中部〉信義望鄉後山遭「剃頭」 原民質疑濫墾

2019-06-22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉望鄉山區，近日當地原住民發現聚落後山山坡出現大片裸露，翠綠山林已不復見，取而代之的是光禿禿的山頭，質疑漢人租用原保地濫墾，為種植高麗菜，不惜破壞水土保持，若颱風暴雨一來，恐崩坍走山威脅山下農戶生命財產安全，要求政府正視整頓，莫再放任山坡地濫墾超挖。

空拍見「鬼剃頭」 另有新挖蓄水池

居民表示，近期山區午後都有大雨，有農戶反映，從山上流下的泥漿水突然變多，透過空拍探勘，赫然發現就在望鄉後山，越過稜線竟有大片山坡被大肆開墾，從山下根本看不到，翠綠山頭已如「鬼剃頭」光禿一片。

事後，上山了解，發現有人在此整地種高麗菜，光禿山坡的制高點，還有一處疑似新挖掘的蓄水池，由於山坡周邊還有其他人為闢建路徑，甚至有電線桿，若屆時水電無虞，難保不會有工寮農舍出現，要求政府嚴加查察，恢復既有造林。

縣府：合法承租將查水保、整地面積

南投縣政府農業處表示，該區土地為農牧用地，可開發使用，承租戶亦合法向鄉公所租用，並於去年提出農業整坡，申請做簡易水土保持，整地面積為○‧九五公頃，原訂去年九月中旬就應完成，卻遲遲未報完工，依規定逾期六個月未報完工，申請簡易水保視同失效。

有關當地疑似濫墾、超挖，將派人現勘，了解簡易水保為何遲未完工，並勘查整地是否逾越原本申請的面積；蓄水池部分，則要釐清是既有設施或新開挖，若開挖未經申請，或整地超出範圍，都可要求復原，或開罰六萬至卅萬元。

信義鄉公所表示，近日已派人現勘，粗估整地面積約一公頃多，惟實際面還待縣府判定，該土地是公所代管的原保地，雖是漢人承租，但都合法申請租用，有關超挖與水保質疑，待縣府進一步釐清。

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