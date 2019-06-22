〈中部〉前瞻嘉市城鎮之心 觀光廊道串連景點

2019-06-22

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市府獲中央前瞻基礎建設計畫「城鎮之心」經費一億六千餘萬元，建置林業黃金廊道、維新路綠廊、中山路綠廊，串連森林之歌、嘉義獄政博物館、KANO棒球園區等既有景點，打造觀光廊道，同時改造市立棒球場廣場及周邊設施，閒置的下沉式劇場也變身為全台唯一棒球九宮格地景滑草場，整體預計明年七月完工，成為遊憩休閒亮點。

下沉式劇場打造滑草場

嘉市府觀光新聞局前晚舉行說明會，處長張婉芬說，本案分四個工區，八月底發包，十月開工，明年七月完工。

觀新處觀光發展科長林靖淳說，林業黃金廊道（阿里山林鐵北側周邊串連機六用地至維新路），長二百公尺，寬四公尺；打造維新路、中山路綠廊，既有人行道更新及拓寬，維新路段（玉峯街至公明路）長四百四十公尺，拓寬後寬三‧八公尺，中山路段（忠孝路至啟明路區間）長九百五十公尺，寬三公尺。

此外，市立棒球場前廣場鋪面更新，「七虎躍諸羅」銅雕前引入乾式噴泉，廣場下沉式劇場改造為棒球九宮格地景滑草場，棒球場停車場人行動線改善。

市議員蔡文旭、戴寧建議，綠廊不要用有板根、易落葉植栽；市議員傅大偉、中山里長歐陽明說，下沉式劇場地勢較周圍低窪，憂心排水不良；陳姓民眾表示，開闢林業黃金廊道後，當地停車問題可能更加嚴重。

張婉芬回應，下沉式劇場將填高後施作滑草場，一半使用人工草皮，一半為磨石子，堅固耐用，減少維護支出，最低處設雨水貯留設施，配合截排水溝等，有效引排水，避免積水；配合林鐵北側周邊機六用地將開發停車場，紓解停車位不足的壓力，讓遊客更方便。

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