〈中部〉雲林地層下陷區 加速雨水下水道清淤

2019-06-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕面對極端氣候強降雨常釀災，雲林縣府今年加快區域排水清疏腳步，至今清淤總長度達八十公里；針對地層下陷區、淹水風險相對較大的土庫、虎尾、元長等地，水利處長許宏博要求在地公所加速下水道清淤。

區域排水清疏 縣府完成80公里

受鋒面滯留及西南氣流影響，日前雲林地區幾波強降雨，造成土庫、虎尾等地淹水，許宏博表示，雲林縣有一百四十一條區域排水，縣府動用六千萬元，三月開始進行瓶頸段清疏計畫，至今已清疏九十二條區域排水，清理總長度達八十公里，在汛期結束前將採取滾動式檢討，持續進行瓶頸段清淤，保持排水暢通。

雨水下水道清疏 8鄉鎮未完成

許宏博指出，北港、虎尾、土庫、斗南等地都曾因強降雨，市區排水不及，造成局部地區淹水，要防範未然，就要做好相關側溝、下水道及排水清淤，才能降低淹水風險，縣府已補助廿鄉鎮市公所共七百四十萬元疏通雨水下水道，已有十二鄉鎮完成，虎尾、古坑、斗南、褒忠、土庫、北港、西螺、二崙還在執行清理中，進度較慢主因為多次流標，發包不順利。

許宏博說，極端氣候下，強降雨造成淹水的機率高，東勢、褒忠、土庫、元長一帶因周邊區域排水尚未完成整治，排水還停留在二到五年的農業保護排水標準，不如沿海地區經八年八百億治水後，區域排水已提升至十年防洪標準，加上這些鄉鎮位於地層下陷區，有排水不及風險，更應加強各管道清淤。

許宏博強調，虎尾、土庫、元長等地位於地層下陷區，排水不易，在大規模治水工程還未展開前，水利處將先調用移動式抽水機支援抽水，其中虎尾在平和橋附近已完成抽水站及面積逾十公頃的滯洪池；因民眾抗爭而一度停擺的土庫滯洪池，也重新規劃發包；元長則將在抽水站完成後，準備設置滯洪池，希望能降低地方淹水壓力。

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