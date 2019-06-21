〈南部〉高雄仁武產業園區 環評委員警示先考古

2019-06-21

〔記者劉力仁／台北報導〕為發展高雄地區產業，高雄市政府規劃開發仁武產業園區希望引進航太工業、智能自動化產業，昨通過環評初審、將送大會審查，但環評委員提醒高市府須注重文資保存、滯洪池排水規劃、人造林及樹木植栽計畫，降低對環境之衝擊。

預定地恐挖到「蛇之形遺址」 依法須停工

四月二十四日環評大會審查此案時，環評委員對於文資保存、空污排放減量及抵換、滯洪池容量設計有所疑慮，退回專案小組再審；高雄市政府補件後昨再審，環評委員劉益昌提醒開發單位預定地恐遭遇「蛇之形遺址」，警示開發單位最好先完成考古監測再動工，否則未來挖到遺址，依文資法必須強制停工，高雄市政府強調開挖期間會派考古人員全程監看，一有狀況就停工；其他環評委員也針對滯洪池、樹木移植等議題詳加詢問，對於高雄市政府回答雖無法完全滿意，但考量已經歷經四次初審，「該講都講了」，通過初審送大會。

仁武產業園區預定地位於國道十號仁武交流道周邊區域，園區劃設為產業用地、公共設施用地，選址在台糖農地，總面積約七十四公頃。區域內有五十一家、十五．二公頃的未登記工廠，周邊還有八十四家未登記工廠，產業園區內規劃三成用地吸納這些未登記工廠，剩下區域希望引進航太工業、智能自動化相關產業。

環評審查過程中，環評委員對於預定地內的林木移除、廢棄物資源再生、廢水排放、滯洪排水規劃、大眾運輸、文資保存多有質疑。

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