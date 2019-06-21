〈北部〉保留逾百棵柚樹 桃園市楊梅頭重溪柚子公園啟用

2019-06-21

〔記者許倬勛／楊梅報導〕市府運用楊梅區三民公園北側空地，結合原有的柚子園景觀，打造別具特色的「頭重溪柚子公園」，同時新闢由楊梅區瑞溪路一段連結梅獅路二段二三二巷的道路，市長鄭文燦昨出席開園暨通車典禮表示，楊梅正在飛快進步，新公園、新道路可帶給市民更好的生活品質。

鄭文燦：新公園、道路 提升生活品質

楊梅公九公園用地占地二．三公頃，因頭重溪流經而劃分為南北兩側基地，南側的三民公園已於二○一四年落成啟用，而北側基地多為財政部國有財產署土地，市府透過有償撥用方式，花費一．八億元取得土地，並投入二千五百八十五萬元新闢「頭重溪柚子公園」及跨河景觀橋等，去年底動工、昨完工啟用。

面積1.2公頃 以共融等為主軸開發建造

北側基地面積約一．二公頃，市府以「共融」、「地方創生」為主軸，結合原有柚子園風貌，保留一百多棵柚樹，以最小程度的開發，建置無障礙步道、階梯式擋土牆座椅、排水設施、照明設備及連結兩座公園的跨河景觀橋。

楊梅區長羅國裕說，兩座公園附近有瑞溪里及三民里，人口密集，柚子公園啟用後，可分擔三民公園的人潮，也因別具特色、植栽眾多，具有環境生態教育功能，提供親子更適宜的休閒活動場所。

柚樹已結實纍纍 市府將與市民分享

公園內大片柚子樹已結實纍纍，鄭文燦笑說，市府不會吝於分享，中秋節前會派員採收柚子與市民分享，讓大家能乘著樹蔭歡度美好時光，也將設置以柚子為主題的共融式遊具，打造楊梅特色亮點。

另外，為改善公園周圍交通，市府去年十月投入六四三○萬元，闢建連接瑞溪路一段與梅獅路二段二三二巷的雙向道路，長約二二一公尺、寬約八公尺，可有效解決瑞溪路通往梅獅路交通壅塞的問題，也讓前往公園的民眾更便利。

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