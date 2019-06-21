〈北部〉桃園航空城拆遷補償評點值調為12.1元 里長：太低將抗議

2019-06-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收計畫將於七月中旬展開協議價購程序，市府前天邀請大園區里長在區公所舉行說明會，但里長們認為，拆遷補償評點值由十．六元調高為十二．一元還是太低，興建新房子根本不夠用，齊聲表示將發動五十部遊覽車到市府抗議；工務局長賴宇廷急忙允諾會另行召開公聽會，讓民眾廣泛表達意見。

工務局長允另行開公聽會 廣納意見

對於里長們的意見，市長鄭文燦表示，前晚第一時間就與里長們溝通，基本上不會出現抗爭。他強調，評點值調高後，蛋黃、蛋白區區段徵收的地上物拆遷補償將增加八十五億元預算，以全區一萬五五○戶來計算，平均每戶可增加四、五十萬元。

鄭文燦：已調高且補償預算將增85億

鄭文燦說，航空城區段徵收計畫的拆遷補償標準，早在縣府時代就已公告，市府此番調整拆遷補償評點值，適用於尚未進行的各項徵收計畫，包含桃園航空城、體育園區、機捷A20站都適用，只是考量這一年內，桃園市推動很多都市計畫，包含機捷A10山鼻站、草漯重劃區等，如果調幅過大，會讓先前的民眾抱怨，因此從十．六元調高為十二．一元，調幅約十五％應該是可接受範圍。而針對航空城都市計畫，市府未來會從租金補貼、降低安置住宅價格、老違建放寬等方向微調。

里長：調高幅度 興建房屋根本不夠用

前天的說明會中，率先發難的竹圍里長陳義盛表示，依照十二．一元評點值，加強磚造老房子，每坪最多領到六萬元，而五十％自拆獎金要等到搬入新屋、拆除舊屋窗戶後才能領取，但現今房屋興建成本每坪至少七萬元，而區段徵收的配土得到一一五年才能取得，屆時物價不知道會漲到哪裡，希望市府能夠考量民眾的立場多調一些。

都計反而買不起房 原住戶成受害者

菓林里長陳錫達表示，許多原住戶只有老舊房屋，他們因為都市計畫反而買不起房子，是標準受害者，市府應該就此編列專款補助；橫峰里長許琇筑也說，市府應該將土地、地上物拆遷補償同步進行，否則會讓屋主沒有地上物議價權。

海口里長鄭清木說，地方上一直主張評點值應該調高到十三．五元，結果卻只有十二．一元，這讓拆遷戶很失望，且市府對許多原本同意的補償費出爾反爾，例如固定裝潢、冷氣等設備，從本來的不補償，在地方反映後改口同意補償，如今卻又不補償，讓民眾有受騙的感覺。

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