〈中部〉嘉中生辦座談 挺港「反送中」

2019-06-21

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕香港「反送中運動」引發國際關注，嘉義高中學生昨天中午在校內發起「天，港快亮吧！」響應，現場逾二百名學生高呼「我在嘉中，我反送中」口號，並共同錄製聲援香港反送中的影片，將透過嘉中班聯會臉書專頁聲援港人。

時力黨主席邱顯智參與

活動由嘉中應屆畢業生李冠郁及高二學生吳坤鴻、陳翊晉等人發起，嘉中班聯會協辦，邀請嘉中校友、時代力量黨主席邱顯智及嘉中退休老師林瑞霞解說香港反送中事件。

邱顯智表示，高中生是公民社會一分子，應該多關心社會，而嘉義高中是南部第一所發起反送中運動的學校，「身為校友感到很驕傲」，他並解說港府為何要修訂逃犯條例及想要達到的目的。

林瑞霞說，中國司法不透明，她認識一位母親，因其子被中國關押九個多月，相當憂心，「為什麼被關押？人關在哪裡？」家屬都沒有接獲通知，這在民主的台灣是不可能發生的事，顯示中國司法根本沒有文明可言，司法均由中國共產黨控制，毫無獨立性。

李冠郁認為，高中生是未來國家棟樑，不應只會唸書，也要有思考能力，了解世界正在發生的事，關注參與社會議題，「身為公民、責無旁貸」，他雖已畢業，但希望當引路人，讓學弟妹更關注社會公平正義。

現場透過演說、互動式問答，讓與會學子了解反送中運動，大家還共同錄製影片聲援港人，在鏡頭前高呼口號「我們是嘉義高中的學生，我們挺香港，反送中，香港人民加油！」表達對香港的支持。

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